Prezident pripúšťa, že by sa mohli konať predčasné voľby

Bratislava 12. apríla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini pripúšťa, že by sa mohli konať predčasné parlamentné voľby. Upozornil pri tom na spory v koalícii. Má preto obavy, že ak to takto pôjde ďalej, Slovensko predčasné voľby čakajú. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Nie je si však istý, či by v súčasnosti predčasné voľby pomohli vyviesť krajinu z marazmu.