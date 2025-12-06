Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. december 2025Meniny má Mikuláš
< sekcia Slovensko

Prezident pripustil, že návrh k ÚOO po preštudovaní vráti parlamentu

.
Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann

Správu budeme aktualizovať.

Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini pripustil možnosť, že návrh zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad po preštudovaní vráti na prerokovanie do parlamentu. Ako uviedol, môže sa tak stať s veľkou pravdepodobnosťou. Hlava štátu to odôvodnila tým, že chce mať istotu, že Slovensko nebude mať problém na domácej a predovšetkým na medzinárodnej scéne. Podľa jeho informácií sú pri návrhu naďalej pochybnosti zo strany Európskej únie. Vyplýva to z vyjadrení prezidenta v relácii STVR Sobotné dialógy.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

HRABKO: Českí poslanci vťahujú do riešenia svojich problémov Slovensko