< sekcia Slovensko
Prezident pripustil, že návrh k ÚOO po preštudovaní vráti parlamentu
Správu budeme aktualizovať.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini pripustil možnosť, že návrh zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad po preštudovaní vráti na prerokovanie do parlamentu. Ako uviedol, môže sa tak stať s veľkou pravdepodobnosťou. Hlava štátu to odôvodnila tým, že chce mať istotu, že Slovensko nebude mať problém na domácej a predovšetkým na medzinárodnej scéne. Podľa jeho informácií sú pri návrhu naďalej pochybnosti zo strany Európskej únie. Vyplýva to z vyjadrení prezidenta v relácii STVR Sobotné dialógy.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.