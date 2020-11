Policajný prezident vylučuje politický vplyv pri akcii Očistec

Bratislava 10. novembra (TASR) – Dočasný policajný prezident Peter Kovařík zásadne vylučuje, že by akcia Očistec bola politicky motivovaná alebo ovplyvňovaná. Súčasne odmieta, že by došlo zo strany polície k úniku informácií a novinári by dopredu vedeli od policajtov o tom, že má dôjsť k zatýkaniu osôb a na akých miestach. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru Andrea Dobiášová.



„Dal som si pripraviť správu od vyšetrovateľa s priebehom akcie Očistec a aj s časovými údajmi, kedy sa na mieste objavili novinári. Médiá boli na viacerých miestach a prišli na ne zhruba hodinu a pol až dve hodiny po začiatku akcie," skonštatoval.



K medializovanému statusu fotografa spravodajského webu povedal, že jeho obsah sa nezakladá na pravde. Dodal, že redakcia polícii situáciu vysvetlila.



Kovařík dodal, že ako policajt-vyšetrovateľ sám dobre vie, aké nebezpečné môže byť vynášanie informácií zo spisu a predčasná medializácia zo strany novinárov.



„Som principiálne proti tomu, aby novinári alebo ktokoľvek iný ohrozil vyšetrovanie len pre senzáciu," vyhlásil. Ako poznamenal, zadržiavaniu podozrivých osôb predchádza veľa mravčej práce zo strany operatívcov a vyšetrovateľov. Citlivo vníma, že vyzradením informácií môže dôjsť k zmareniu celého vyšetrovania.



Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Očistec zadržala viacerých policajných exfunkcionárov. Skupina okolo nitrianskeho podnikateľa a väzobne stíhaného Norberta B. mala pozostávať z 13 obvinených. Šesť z nich bude stíhaných väzobne. Rozhodnutia nie sú právoplatné, rozhodovať bude Najvyšší súd SR.