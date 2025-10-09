< sekcia Slovensko
Prezident ratifikoval rámcovú zmluvu o spolupráci s Českom
ZZS by mala byť podľa zmluvy poskytovaná pri udalosti s hromadným postihnutím osôb alebo pri kritickom stave osoby.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini ratifikoval rámcovú zmluvu medzi SR a Českom o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Slovenskí a českí záchranári tak budú môcť spolupracovať v prihraničných oblastiach. Hlava štátu ratifikovala dohodu v stredu (8. 10.).
Zmluva sa bude vzťahovať na prihraničné územie Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja a v Českej republike na Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj a Moravskosliezsky kraj. ZZS by mala byť podľa zmluvy poskytovaná pri udalosti s hromadným postihnutím osôb alebo pri kritickom stave osoby.
Neodkladná zdravotná starostlivosť v mieste zásahu a preprava fyzickej osoby v ohrození života alebo zdravia do vhodného zdravotníckeho zariadenia sa bude poskytovať na základe vyhodnoteného tiesňového volania a žiadosti zmluvnej strany. Spolupráca sa bude realizovať na základe žiadosti príslušného operačného strediska ZZS jednej zmluvnej strany o spoluprácu a akceptácie tejto žiadosti príslušným operačným strediskom ZZS druhej zmluvnej strany. Na konkretizáciu cezhraničnej spolupráce podľa tejto zmluvy sa budú uzatvárať dohody o cezhraničnej spolupráci.
Zmluva sa bude vzťahovať na prihraničné územie Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja a v Českej republike na Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj a Moravskosliezsky kraj. ZZS by mala byť podľa zmluvy poskytovaná pri udalosti s hromadným postihnutím osôb alebo pri kritickom stave osoby.
Neodkladná zdravotná starostlivosť v mieste zásahu a preprava fyzickej osoby v ohrození života alebo zdravia do vhodného zdravotníckeho zariadenia sa bude poskytovať na základe vyhodnoteného tiesňového volania a žiadosti zmluvnej strany. Spolupráca sa bude realizovať na základe žiadosti príslušného operačného strediska ZZS jednej zmluvnej strany o spoluprácu a akceptácie tejto žiadosti príslušným operačným strediskom ZZS druhej zmluvnej strany. Na konkretizáciu cezhraničnej spolupráce podľa tejto zmluvy sa budú uzatvárať dohody o cezhraničnej spolupráci.