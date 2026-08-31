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Prezident: Reforma vnesie do pedagogického procesu novú kvalitu
Vzdelávaciu reformu podľa neho rámcujú tri pojmy, a to vedieť, rozumieť a vedieť použiť.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Nová vzdelávacia reforma, ktorá vstúpi tento školský rok do všetkých škôl, vnesie do pedagogického procesu novú kvalitu. Reforma je komplexný projekt, ktorý má jasne definovaný zámer, aby spôsob vyučovania zodpovedal 21. storočiu. V príhovore k začiatku nového školského roka to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
Vzdelávaciu reformu podľa neho rámcujú tri pojmy, a to vedieť, rozumieť a vedieť použiť. Jej ambíciou je, aby žiaci nielen vedeli, ale aby rozumeli tomu, čo vedia, a aby dokázali v živote a v praxi uplatniť to, čo sa naučili a čomu rozumejú, priblížil Pellegrini. Ďalšou ambíciou podľa neho je, aby vyrastala generácia, ktorá bude mať priestor uskutočňovať svoje predstavy a nápady, zužitkovať naplno svoj intelektuálny či tvorivý potenciál. „Pre túto generáciu bude oveľa dôležitejšie naučiť sa s informáciami pracovať, posudzovať ich kvalitu, hodnotiť ich, dávať do súvislostí a do správneho kontextu,“ poznamenal Pellegrini.
Zároveň poukázal na odvetvia s vysokou pridanou hodnotou postavené na využívaní inovácií a najmodernejších technológií. V tom vidí prezident príležitosť, ktorá sa otvára pred Slovenskom a robí z neho rovnocenného hráča v porovnaní s väčšími krajinami. „Význam vzdelávacej reformy nepochybne oceníme v blízkej budúcnosti, no našu podporu a našu dôveru potrebuje už dnes. Preto vás vyzývam, aby sme jej dali šancu, aby sme sa zomkli,“ povedal prezident.
Reformu takisto považuje za cestu k vyššej konkurencieschopnosti, k úspešnosti a prosperite, ale aj k pestovaniu takých hodnôt, ako sú tolerancia a ohľaduplnosť. „Pretože vzdelanie posúva spoločnosť dopredu v každom smere, v ekonomickom, morálnom aj kultúrnom,“ doplnil Pellegrini.
Do nového školského roka zaželal rodičom veľa trpezlivosti, žiakom veľa úspechov a nech sa im v škole darí. Zriaďovateľom škôl poprial, aby túto reformu zvládli na výbornú, a pedagógom, aby nová reforma vzdelávacieho systému vytvorila pre nich priestor na tvorivú kreativitu a sebarealizáciu. „Kvalitné vzdelávanie je dnes základným kľúčom úspechu v rýchlo sa meniacom svete a vzdelaní mladí ľudia budú obrovským prínosom pre rozvoj našej vlasti, nech je teda Slovensko múdre, vzdelané a nech obstojí v náročnej svetovej konkurencii,“ skonštatovala hlava štátu.
Vzdelávaciu reformu podľa neho rámcujú tri pojmy, a to vedieť, rozumieť a vedieť použiť. Jej ambíciou je, aby žiaci nielen vedeli, ale aby rozumeli tomu, čo vedia, a aby dokázali v živote a v praxi uplatniť to, čo sa naučili a čomu rozumejú, priblížil Pellegrini. Ďalšou ambíciou podľa neho je, aby vyrastala generácia, ktorá bude mať priestor uskutočňovať svoje predstavy a nápady, zužitkovať naplno svoj intelektuálny či tvorivý potenciál. „Pre túto generáciu bude oveľa dôležitejšie naučiť sa s informáciami pracovať, posudzovať ich kvalitu, hodnotiť ich, dávať do súvislostí a do správneho kontextu,“ poznamenal Pellegrini.
Zároveň poukázal na odvetvia s vysokou pridanou hodnotou postavené na využívaní inovácií a najmodernejších technológií. V tom vidí prezident príležitosť, ktorá sa otvára pred Slovenskom a robí z neho rovnocenného hráča v porovnaní s väčšími krajinami. „Význam vzdelávacej reformy nepochybne oceníme v blízkej budúcnosti, no našu podporu a našu dôveru potrebuje už dnes. Preto vás vyzývam, aby sme jej dali šancu, aby sme sa zomkli,“ povedal prezident.
Reformu takisto považuje za cestu k vyššej konkurencieschopnosti, k úspešnosti a prosperite, ale aj k pestovaniu takých hodnôt, ako sú tolerancia a ohľaduplnosť. „Pretože vzdelanie posúva spoločnosť dopredu v každom smere, v ekonomickom, morálnom aj kultúrnom,“ doplnil Pellegrini.
Do nového školského roka zaželal rodičom veľa trpezlivosti, žiakom veľa úspechov a nech sa im v škole darí. Zriaďovateľom škôl poprial, aby túto reformu zvládli na výbornú, a pedagógom, aby nová reforma vzdelávacieho systému vytvorila pre nich priestor na tvorivú kreativitu a sebarealizáciu. „Kvalitné vzdelávanie je dnes základným kľúčom úspechu v rýchlo sa meniacom svete a vzdelaní mladí ľudia budú obrovským prínosom pre rozvoj našej vlasti, nech je teda Slovensko múdre, vzdelané a nech obstojí v náročnej svetovej konkurencii,“ skonštatovala hlava štátu.