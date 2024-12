Prezident: Riadime krajinu od volieb do volieb, chýbajú dlhodobé ciele

Bratislava 21. decembra (TASR) - Dlhodobým problémom Slovenska, ktorý brzdí jeho rozvoj viac ako nedostatok zdrojov, je diskontinuita pri realizácii dlhodobých strategických zámerov. V bilančnom rozhovore v TASR TV to povedal prezident SR Peter Pellegrini.



Každá vláda má podľa neho tendenciu rušiť projekty tej predchádzajúcej. "Nedokázali sme sa zhodnúť v kľúčových oblastiach na programe, ktorý presahuje jedno-dve-tri volebné obdobia a kde vlády rešpektujú priority tohto programu bez ohľadu na to, z akého sú politického spektra," upozornil Pellegrini.



Ak každý minister zruší projekty svojho predchodcu a začne počas volebného obdobia s realizáciou vlastnej predstavy, výsledkom podľa prezidenta je, že sa nič nedokončí. "Riadime krajinu od volieb do volieb, a preto nás ostatné krajiny, ktoré dokážu prijímať ambiciózne rozhodnutia, predbiehajú," konštatoval.



Napríklad Poľsko sa podľa neho realizáciou dlhodobých infraštruktúrnych projektov za posledných desať rokov významne posunulo dopredu. "Predbieha nás v infraštruktúre, v rozhodnutiach o vysokorýchlostných železniciach, ktoré majú pospájať tri najväčšie poľské mestá, dobudovaní diaľnic," povedal prezident.



Pellegrini vníma pozitívne, že vláda urobila významné strategické rozhodnutia v energetickej oblasti, očakával by však schopnosť spúšťať dlhodobé projekty aj v ďalších oblastiach. "Ak vláda dokáže prijať ambiciózne rozhodnutie, že ideme postaviť ďalšie dva bloky v jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach, prečo nemáme takýto ambiciózny plán aj na to, aby sme v priebehu nasledujúcich rokov dobudovali vo všetkých obciach vodovody a kanalizáciu?" pýta sa Pellegrini.



Ak chceme prekonať úzku orientáciu každej vlády na aktuálne volebné obdobie, je podľa neho potrebné stanoviť v jednotlivých sektoroch dlhodobé priority, ktoré bude štát potom sledovať v priebehu časových období dlhodobo prekračujúcich mandáty jednotlivých vlád.



Na podporu dlhodobých hospodárskych priorít štátu má podľa Pellegriniho slúžiť aj pragmatická zahraničná politika orientovaná na budovanie vzťahov na všetky štyri svetové strany. "Odmietam paušálne tvrdenia, že vláda mení našu zahraničnopolitickú orientáciu. S pánom premiérom aj s vedením parlamentu sme na Deň ústavy podpísali jasnú deklaráciu, že životným priestorom pre Slovensko je Európska únia a NATO, ale že v nich budeme vystupovať suverénne," podčiarkol prezident.



"Budúcnosť slovenskej diplomacie a našej malej krajiny je nespochybňovať členstvo v EÚ a NATO, hovoriť tam suverénnym hlasom, ale byť zodpovedným spojencom a partnerom," dodal prezident.











UPOZORNENIE: Rozhovor s prezidentom SR Petrom Pellegrinim v TASR TV zverejní portál Teraz.sk v nedeľu 22. decembra.