Prezident: Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií

Na snímke slovenský prezident Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Prezidenta okrem šírenia nenávisti znepokojuje aj všeobecný negativizmus, skepsa a frustrácia medzi ľuďmi.

Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií. Pre TASR to zhodnotil prezident Peter Pellegrini. Tvrdí, že Slovensko má za sebou náročný rok, ktorý priniesol množstvo turbulentných chvíľ na domácej scéne i v medzinárodných vzťahoch.

Kontrast podľa Pellegriniho spočíva v tom, že na jednej strane je na Slovensku množstvo šikovných slovenských ľudí, ktorí sa môžu porovnávať svojimi schopnosťami a talentom so svetovou špičkou. „Ľudí, ktorí svojou prácou nerozdeľujú spoločnosť, ale snažia sa ju zo svojej pozície spájať,“ podotkol prezident.

Na druhej strane poukázal na rozhádaných politikov, z ktorých mnohí na dennej báze generovali nenávisť a urážky alebo vykresľovali Slovensko ako čiernu dieru, v ktorej sa nedá slušne žiť. „Vrcholom všetkého potom boli fyzické potýčky v parlamente, ktoré nemajú nič spoločné s riešením reálnych problémov ľudí,“ skonštatovala hlava štátu.

Prezidenta okrem šírenia nenávisti znepokojuje aj všeobecný negativizmus, skepsa a frustrácia medzi ľuďmi. „Preto by som všetkým želal, aby sme si v novom roku zbytočne neničili naše životy nielen vzájomnou nenávisťou, ale ani zbytočným sústredením sa výlučne na kritiku vecí okolo nás a stratou schopnosti vidieť čokoľvek na Slovensku pozitívne,“ uviedol.
.

