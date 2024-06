Prezident rozhodne o podpise zákona o telerozhlase budúci týždeň

Bratislava 26. júna (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini rozhodne o podpise zákona o Slovenskej televízii a rozhlase počas budúceho týždňa. Urobí tak po návrate zo zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.



"Považujem za dôležité podrobne sa oboznámiť so schváleným znením zákona, obzvlášť v situácii, keď je tento zákon predmetom výraznej pozornosti doma i v zahraničí. Platí však moje vyjadrenie, že pokiaľ v tomto zákone nevzhliadnem rozpor s ústavou alebo zásah do slobody slova, som pripravený ho podpísať. Nebudem podliehať mediálnym tlakom ani emóciám, ktoré situácia v RTVS vyvoláva, a budem posudzovať výlučne text zákona," uviedol prezident.



Rozhlas a televízia Slovenska sa zmení na STVR. Riaditeľa má voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi ministerstva kultúry. Poradným orgánom rady má byť deväťčlenná etická komisia. Vyplýva to zo zákona o STVR, ktorý minulý týždeň schválili poslanci Národnej rady SR. Zákon má byť v prípade podpísania prezidentom SR účinný od 1. júla. Dňom účinnosti zákona má zaniknúť funkcia súčasného šéfa RTVS Ľuboša Machaja aj mandát členov súčasnej Rady RTVS.