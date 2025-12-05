< sekcia Slovensko
Prezident rozsvietil pred svojim sídlom vianočný stromček
Poďakoval sa aj darcovi tohtoročného vianočného stromčeka. Ide o približne 35-ročný smrek pochádzajúci z obce Trstín v okrese Trnava.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v piatok podvečer rozsvietil pred svojim sídlom vianočný stromček. Urobil tak aj s viacerými deťmi. Hlavu štátu teší, že sa pokračuje v tradícii rozsvecovania symbolu Vianoc v Prezidentskom paláci práve na sviatok svätého Mikuláša. Doplnil, že tento rok má preňho udalosť aj osobitný symbolický rozmer, keďže sa len nedávno vrátil z Vatikánu.
„Rím aj Vatikán a už dnes aj Prezidentský palác dýchajú vianočnou atmosférou a ja pevne verím, že spoločne si začneme uvedomovať, že treba sa tešiť viac z jednoduchých vecí, že sa treba venovať svojim blízkym, že deti budú viac myslieť na svojich rodičov a rodičia na svoje deti, že dáme zo svojich životov preč to zlé a že sa v krátkom období do Vianoc tak nejak upokojíme a budeme sa tešiť z tých radostných chvíľ, ktoré nás na Vianoce čakajú,“ povedal prezident.
Poďakoval sa aj darcovi tohtoročného vianočného stromčeka. Ide o približne 35-ročný smrek pochádzajúci z obce Trstín v okrese Trnava. Vďačnosť vyjadril tiež autorom vianočných pohľadníc, ktoré prišli do Prezidentského paláca. Najviac podľa neho zarezonovala pohľadnica s motívom vianočného stromčeka a holubíc. Podotkol, že práve túto pohľadnicu bude tohtoročné vianočné sviatky posielať nielen všetkým významným osobám na Slovensku, ale aj do celého sveta.
Vo štvrtok (4. 12.) rozsvietil vianočný stromček pred budovou Národnej rady SR aj predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). „Blížia sa najkrajšie sviatky roka, skúsme si do náročných dní priniesť viac pokoja, rešpektu a ľudskosti. Prajem vám krásny advent,“ napísal na sociálnej sieti.
„Rím aj Vatikán a už dnes aj Prezidentský palác dýchajú vianočnou atmosférou a ja pevne verím, že spoločne si začneme uvedomovať, že treba sa tešiť viac z jednoduchých vecí, že sa treba venovať svojim blízkym, že deti budú viac myslieť na svojich rodičov a rodičia na svoje deti, že dáme zo svojich životov preč to zlé a že sa v krátkom období do Vianoc tak nejak upokojíme a budeme sa tešiť z tých radostných chvíľ, ktoré nás na Vianoce čakajú,“ povedal prezident.
Poďakoval sa aj darcovi tohtoročného vianočného stromčeka. Ide o približne 35-ročný smrek pochádzajúci z obce Trstín v okrese Trnava. Vďačnosť vyjadril tiež autorom vianočných pohľadníc, ktoré prišli do Prezidentského paláca. Najviac podľa neho zarezonovala pohľadnica s motívom vianočného stromčeka a holubíc. Podotkol, že práve túto pohľadnicu bude tohtoročné vianočné sviatky posielať nielen všetkým významným osobám na Slovensku, ale aj do celého sveta.
Vo štvrtok (4. 12.) rozsvietil vianočný stromček pred budovou Národnej rady SR aj predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). „Blížia sa najkrajšie sviatky roka, skúsme si do náročných dní priniesť viac pokoja, rešpektu a ľudskosti. Prajem vám krásny advent,“ napísal na sociálnej sieti.