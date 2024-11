Prezident rozumie požiadavke školských odborárov na zvýšenie platov

Bratislava 15. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini rozumie požiadavke školských odborárov na zvyšovanie platov pracovníkov v školstve. Vyhlásil to po piatkovom rokovaní s odborármi a ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD) v Prezidentskom paláci. Zároveň vyzval na čo najskoršie nájdenie kompromisu.



"Rozumiem požiadavke školských odborárov na zvyšovanie platov učiteľov i nepedagogických pracovníkov. Aj pri nevyhnutnom konsolidačnom úsilí by vláda mala svojou politikou ukazovať, ktoré oblasti sú pre štát prioritou - a školstvo, rovnako ako zdravotníctvo, by ňou malo byť," poznamenal v stanovisku, ktoré poskytli z Kancelárie prezidenta SR.



Hlava štátu zároveň ocenila dialóg medzi zástupcami ministerstva školstva a odborov. "Vyzývam ich, aby v tomto dialógu pokračovali a čo najskôr našli kompromis medzi požiadavkami odborárov a potrebou zodpovedného hospodárenia štátu. Zároveň verím, že tieto konštruktívne rozhovory budú viesť ku konkrétnym výsledkom v podobe zabezpečenia čo najlepšieho vzdelania slovenských žiakov a študentov v súlade s požiadavkami modernej doby," povedal.



Diskusie o školstve sa podľa neho nesmú obmedziť len na výšku platov. Ako prioritu označil lepšie vzdelanie slovenských žiakov a študentov. "Je nevyhnutné jedným dychom hovoriť o kvalite vzdelávania, pripravenosti učiteľov na nové výzvy, ktoré prináša technologická revolúcia či nástup umelej inteligencie," dodal.



Prezident v piatok prijal predstaviteľov školských odborov a ministra školstva Tomáša Druckera. Na stretnutí riešili súčasnú situáciu v školstve a požiadavky odborárov. Tí okrem iného žiadajú zvýšenie platov všetkých zamestnancov v školstve o desať percent od roku 2025. Argumentujú potrebou zvýšenia motivácie učiteľov. Poukazujú na to, že nízke platy sú dôvodom slabého záujmu o učiteľské povolanie. Rovnako kriticky vnímajú aj ohodnotenie nepedagogických zamestnancov, bez ktorých sa školy nezaobídu.