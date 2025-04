Prezident: Rozvoj vzťahov s Indiou môže nadviazať na spoluprácu

Bratislava 10. apríla (TASR) - Rozvoj slovensko-indických obchodných vzťahov môže nadviazať na historickú spoluprácu krajín z čias bývalého Československa. Uviedol to vo štvrtok prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti otvorenia podnikateľského fóra, na ktorom sa zúčastňuje 35-členná podnikateľská delegácia z Indie a slovenskú stranu reprezentuje viac ako 40 firiem.



„Dobrou správou je, že nemusíme začínať od nuly, keďže bývalé Československo bolo kedysi jedným z hlavných obchodných partnerov Indie vo východnej Európe. Úprimne dúfam, že dnešné fórum pomôže stavať na tomto dedičstve a pokračovať v práci našich obchodných delegácií,“ skonštatoval prezident. Hlava štátu dúfa, že fórum otvorí nové možnosti spolupráce krajín a prinesie ďalšie príležitosti rozvoja vzťahov.



Aj napriek tomu, že tieto krajiny sú od seba geograficky vzdialené, priateľské vzťahy sa medzi nimi v posledných rokoch podľa slov prezidenta výrazne posilnili. Dôkazom by mali byť okrem iného aj viaceré významné investície vrátane otvorenia závodu Jaguar Land Rover v roku 2018.



Snahy o rozvoj obchodnej spolupráce ocenila aj prezidentka Indickej republiky Draupadí Murmúová. Indické talenty môžu byť podľa jej slov cennými partnermi pri ekonomickom napredovaní Slovenska.



Spoluprácu Slovenska a Indie považuje za kľúčovú aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). „Pre nás je dôležité, aby čo sa týka slovensko-indických vzťahov, bola dokončené dohoda o voľnom obchode, o ktorej sa v súčasnosti rokuje medzi Európskou úniou a Indiou,“ skonštatoval šéf rezortu diplomacie. Zároveň pripomenul svoju nedávnu návštevu Indie za účasti slovenskej podnikateľskej delegácie, ktorá sa rovnako zamerala na rozvoj obchodných vzťahov týchto krajín.



Na aktuálne prebiehajúcom obchodom fóre sa zúčastňujú podnikatelia z Indie, ktorí pôsobia v oblasti automobilového priemyslu, obrany, IT, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, železničnej dopravy, elektromobility, energetiky či zdravotníckych technológií.