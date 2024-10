Prezident sa chce s Dolinkovou stretnúť v najbližších dňoch

Bratislava 4. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini je pripravený prijať v najbližších dňoch ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD). Chce s ňou hovoriť o dôvodoch jej avizovanej demisie, medzi ktoré zaradila aj schválenie konsolidačného balíka v parlamente. Plánuje tiež stretnutie so zástupcami lekárov, sestier a záchranárov a riešiť s nimi ich požiadavky. Avizovala to hlava štátu s tým, že následne bude informovať o ďalšom postupe.



"Zdravotníctvo je jedným z kľúčových sektorov z pohľadu kvality života ľudí, ktorú sa súčasná vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení zvyšovať. Rozumiem akútnej potrebe konsolidácie verejných financií ako nevyhnutnej dani za hospodárenie predchádzajúcich vlád. Na druhej strane som však presvedčený, že zo štruktúry všeobecných ozdravných opatrení by sa mali črtať zásadné priority vlády. Avizovaná demisia ministerky zdravotníctva a jej oznámené dôvody zatiaľ napovedajú, že zdravotníctvo takouto prioritou nie je," poznamenal.



Dolinková v piatok oznámila podanie demisie. Prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu ju plánuje odovzdať v krátkom čase. Dolinková necíti podporu pre presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Kritizovala okrem iného aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente. Namietala tiež postoj splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Vyčítala mu šírenie mnohých dezinformácií.