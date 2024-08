Prezident sa chce stretnúť s premiérom i politickými lídrami

Bratislava 12. augusta (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa k aktuálnym témam stretne postupne s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), ministrami aj lídrami politických strán vrátane opozičných. Deklaroval to pre TASR v reakcii na pondelkové vyjadrenia opozície. Zároveň poukázal na to, že namiesto výziev cez tlačové konferencie by mali opozičné strany využiť štandardné nástroje.



"Opozičné parlamentné strany majú štandardné nástroje, ktorými môžu a majú napĺňať svoj mandát od občanov. Namiesto výziev hlave štátu cez tlačové konferencie by mali využiť predovšetkým svoje kontrolné a politické mechanizmy v rámci Národnej rady SR, prípadne ďalších štátnych inštitúcií," poznamenali pre TASR z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.



Hlava štátu deklarovala, že pozorne sleduje politické dianie a jej konkrétne kroky vždy sledujú záujmy a potreby ľudí na Slovensku. "Nie záujmy politických strán," podotkla. Avizovala stretnutia k daným témam s predsedom vlády, ministrami i predsedami politických strán vrátane opozičných.



Opozičné hnutie PS v pondelok vyzvalo prezidenta, aby sa vyjadril k aktuálnej situácii v kultúre. Rovnako na to apelovala aj opozičná strana SaS, ktorá ho požiadala o stretnutie. Okrem personálnych výmen v kultúrnych inštitúciách poukázala aj na problémy v zdravotníctve a skritizovala tiež rozhodnutie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) podať dovolanie a prepustiť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z väzenia.