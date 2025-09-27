< sekcia Slovensko
Prezident sa pre novelu ústavy neobráti na Ústavný súd SR, podpíše ju
Prezident zároveň uviedol, že nevidí dôvod, aby podnikol kroky voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini oznámil, že sa pre novelu ústavy neobráti na Ústavný súd SR. Po doručení ju podpíše, hoci by nemusel, lebo ju podporilo 90 poslancov. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Zároveň tvrdí, že väčšina poslancov nepovažuje novelu ústavy za ohrozenie právneho štátu. To podľa neho potvrdila široká škála podpory v parlamente. Ani on ju nevníma ako hrozbu.
Vláda SR si však podľa hlavy štátu musí zodpovedať otázku, či obhájila alebo neobhájila pasáže o nadradenosti slovenskej legislatívy nad európsku v určitých hodnotových otázkach pred medzinárodnými organizáciami, ktoré by Slovensko mohli sankcionovať. Myslí si však, že vláda v tomto bude brániť svoju pozíciu. Mieni tiež, že s novelou ústavy by súhlasili aj niektorí ďalší poslanci, ktorí za ňu nehladovali. Hlas podľa neho nedali, lebo predkladateľom bol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
Hovoril aj o situácii s protivzdušným systémom Slovenska, ktorú nepovažuje za úplne priaznivú. „My disponujeme možno nejakou časťou malých technických prostriedkov, ale ak by išlo o nejaký väčší intenzívnejší prelet cudzích premetov do nášho vzdušného priestoru, tak dnes by som ako vrchný veliteľ nemohol konštatovať, že sa tu všetci môžeme cítiť úplne bezpečne a že sme plne chránení - nie sme,“ podotkol prezident. Víta rokovanie o budovaní takzvaného protidronového múru na východnej hranici Európskej únie, na ktorom sa zúčastnilo aj Slovensko.
Zároveň sa vyjadril, že si nevie v súčasnej politickej situácii predstaviť predčasné parlamentné voľby, nevie, čo by krajine priniesli. Hovorí, že nevidí žiadnu alternatívu, ktorá by podľa neho „urobila zázrak“ a posunula Slovensko vpred. Opozícia nie je podľa neho dostatočne odborne pripravená a spôsobilá na vládnutie, potáca sa vo vlastných problémoch. Ak by prišla do vlády, boli by to podľa hlavy štátu „hádky od rána do večera, trikrát rozpadnutie vlády, pozliepanie a traja premiéry za tri roky.“ Predčasné voľby by podľa prezidenta viedli skôr k politickej destabilizácii a väčšiemu rozkolísaniu situácie na Slovensku.
Prezident si nemyslí, že by sa mal polčas vládnutia spájať s rekonštrukciou vlády. Myslí si, že premiér by mal vymeniť ministra vtedy, ak nedoručuje úlohy, ktoré má, alebo má vážny problém. Návrhy opozície na odvolania ministrov považuje za legitímne, je však na koalícii, ako sa k nim postaví. Hovorí, že niektorí ministri plnia svoje úlohy, avizuje, že ich bude pozývať do paláca a hovoriť o ich úspechoch.
Prezident zároveň uviedol, že nevidí dôvod, aby podnikol kroky voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi. Pripomenul, že Gašpar sa zodpovedá priamo premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) a ak má jeho dôveru, je to v rukách premiéra. Prezident sa však s Gašparom plánuje v najbližších dňoch stretnúť. Hovorí, že žiadnej tajnej službe neprospieva, ak je medializovaná.
