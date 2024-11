Prezident sa pripojil ku kampani proti násiliu na ženách

Bratislava 20. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa pripojil k šiestemu ročníku kampane proti násiliu na ženách. Spolu s ministrami a zástupcami diplomatických misií v SR sa zúčastnil na fotení s transparentom Orange the World, ktorý symbolizuje kampaň s názvom Zastavme násilie na ženách. Hlava štátu zároveň zdôraznila, že odmieta akúkoľvek formu násilia. TASR o tom informovala Kancelária prezidenta SR.



"Odmietam akúkoľvek formu násilia vrátane páchania násilnosti na ženách a dievčatách. Musíme vyslať jasný signál, že nemôžeme tolerovať takéto prejavy a preto rád podporím aktivity smerujúce k ich potláčaniu a odsúdeniu," uviedol prezident. Oranžová farba podľa organizátorov kampane symbolizuje svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá a zároveň upozorňuje na to, že násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších porušení ľudských práv.



Kampaň Zastavme násilie na ženách sa začína 25. novembra, keď si pripomíname Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného na ženách. Na Slovensku kampaň zastrešuje Koordinačno-metodické centrum v spolupráci s holandským veľvyslanectvom v SR. Potrvá do 10. decembra, ktorý je Dňom ľudských práv.