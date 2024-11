Prezident sa rozlúčil so sudcami, ktorí končia vo funkcii

Na snímke odchádzajúci sudcovia počas rozlúčky prezidenta SR Petra Pellegriniho so sudcami, ktorí končia svoje pôsobenie vo funkcii sudcu Slovenskej republiky v Prezidentskom paláci v Bratislave 21. novembra 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 21. novembra (TASR) - Prezident Peter Pellegrini sa vo štvrtok rozlúčil s 20 sudcami, ktorí končia svoje pôsobenie vo funkcii. Pri tejto príležitosti im odovzdal ďakovné dekréty.Prezident verí, že sa rozlúčkové stretnutia so sudcami končiacimi vo funkcii stanú začiatkom novej tradície.zhodnotil vo svojom príhovore.Konštatoval aj to, že počas svojej kariéry pracovali sudcovia v podmienkach, ktoré neboli vždy jednoduché, museli sa vyrovnávať s mnohými legislatívnymi, ale aj organizačnými zmenami, pričom nie všetky boli podľa prezidentových slov prospešné a šťastné.vyjadril prezident s presvedčením, že všetky rozhodnutia sudcov spájala snaha vyniesť verdikt, ktorý učiní zadosť spravodlivosti.Podľa prezidenta platí, že spravodlivosť je dôležitá nielen pre samotných aktérov jednotlivých káuz, ale aj z principiálneho hľadiska.deklaroval prezident.Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vo svojom príhovore označila rozlúčku so sudcami morálnym ocenením ich náročnej práce a poďakovaním za celé roky, ktoré si obliekali sudcovský talár.