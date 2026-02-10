Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident sa stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian

Rubio sa cez víkend zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, odkiaľ odcestuje do Bratislavy na stretnutia s predstaviteľmi slovenskej vlády.

Bratislava 10. februára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v nedeľu (15. 2.) v Prezidentskom paláci stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. TASR o tom informovala Kancelária prezidenta (KP) SR.

Stretnutie bude zamerané na aktuálne otázky bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, ako aj na vybrané témy medzinárodného diania. O podrobnom programe prijatia budeme informovať neskôr,“ spresnila KP SR.

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) potvrdil, že Rubio na jeho pozvanie pricestuje v nedeľu do Bratislavy. „Som rád, že môj ministerský kolega prijal moje pozvanie a absolvuje rokovania s najvyššími predstaviteľmi Slovenskej republiky s cieľom posilniť bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a USA,“ uviedol Blanár.

Rubio sa cez víkend zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, odkiaľ odcestuje do Bratislavy na stretnutia s predstaviteľmi slovenskej vlády. Rokovať by s nimi mal o regionálnej bezpečnosti, jadrovej energetike, NATO či o modernizácii slovenskej armády.
