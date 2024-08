Prezident sa stretne s premiérom aj politickými lídrami

Bratislava 23. augusta (TASR) - Prezident Peter Pellegrini sa má v najbližších dňoch stretnúť s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), podpredsedom parlamentu povereným jeho riadením Petrom Žigom (Hlas-SD) a postupne s ďalšími lídrami politických strán. Chce s nimi diskutovať o zmierení slovenskej spoločnosti. Avizoval to vo videu na sociálnej sieti. Vyjadril zároveň znepokojenie nad nárastom nevraživej atmosféry.



"Posledné týždne vývoja na našej politickej scéne vnímam so znepokojením, nie kvôli konkrétnym rozhodnutiam niektorých politikov, pretože tie podľa môjho názoru neprekračujú štandardný rámec politického diania, ale predovšetkým kvôli opätovnému nárastu mimoriadne nevraživej atmosféry, radikálnemu slovníku politických lídrov a otvorenej nenávisti na sociálnych sieťach. Vrátili sme sa do obdobia pred atentátom na predsedu vlády a ako by sme ho úplne vymazali z našej pamäti," skonštatoval.



Hlava štátu tvrdí, že niektorí politici si chcú spravodlivosť vydobyť na námestiach. Právo ľudí zhromažďovať sa a opozície zvolávať ľudí do ulíc podľa vlastných slov rešpektuje. Pellegrini si však myslí, že práve opozičné protesty prispeli k rozdeleniu Slovenska. "Napätá atmosféra napokon vyústila až do bezprecedentného útoku na predsedu vlády SR. Ťažko sa potom čudovať, ak dnes rovnaké heslá na námestiach ako v zime a na jar tohto roka vzbudzujú vo vládnej koalícii a u jej voličov reakcie, ktoré by sa za bežných okolností možno zdali prehnané," dodal.



Prezident deklaroval, že vníma kritiku na adresu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) za personálne výmeny v kultúrnych inštitúciách. "Súhlasím, že pri odvolávaní sú dôležité aj spôsoby a argumentácia, ktorá má zodpovedať úrovni 21. storočia, ale zároveň podotýkam, že takýchto zmien sa nielen v tomto, ale vo všetkých iných rezortoch udialo v slovenskej histórii neúrekom," podotkol. V tejto súvislosti pripomenul odvolanie exšéfa Slovenského národného divadla Mateja Drličku ministerkou kultúry za OĽANO (dnes hnutie Slovensko) Natáliou Milanovou.



Vyjadril sa aj ku kritike na ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) pre jeho rozhodnutie podať dovolanie v prípade Dušana Kováčika a prerušiť jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR. "Považujem za najdôležitejšie zdôrazniť tak, ako som to už urobil, že o vine a treste môžu v demokratickom a právnom štáte rozhodovať výlučne súdy, nie politici, ale ani ľudia na námestiach, a preto verím, že Najvyšší súd v tejto veci rozhodne čo najskôr," uzavrel.



Volá po tom, aby sa politici vrátili k práci pre ľudí. "Ak ostanú politické strany v osobnej, nekonštruktívnej či neraz až nenávistnej polohe, vytúžený pokoj sa Slovensku bude zbytočne vzďaľovať," podotkol Pellegrini. Deklaroval, že ako prezident vždy zasiahne v prípade ohrozenia právneho štátu, hrozby ústavnej krízy či porušovania ľudských práv. "Upozorňujem však jasne a dôrazne, že sa nikdy nedám vtiahnuť do vnútropolitického zápasu, ak by si to želala ktorákoľvek strana na našej politickej scéne," dodal.



Hlava štátu už v lete avizovala, že chce o aktuálnej situácii diskutovať s premiérom a následne lídrami politických strán vrátane opozičných. Na stretnutie Pellegriniho vyzývala aj opozícia.