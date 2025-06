Prezident sa stretol s ministrami, hovorili o moderných technológiách

Bratislava 3. júna (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v utorok stretol pri okrúhlom stole s viacerými predstaviteľmi vládneho kabinetu. Hovoril s nimi o budúcnosti moderných technológií na Slovensku. Uviedol, že Slovensko nemá ambíciu byť svetovým lídrom vo vývoji umelej inteligencie, úlohu krajiny vidí v zavádzaní nových technológií do praxe. Aj v tejto oblasti však podľa neho Slovensko zaostáva. TASR o tom v utorok informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.



„Slovensko je predurčené na to, aby sa tu testovali najmodernejšie technológie, aby sa tu implementovali pilotné projekty za použitia toho najnovšieho, čo vo svete je,“ vyhlásil prezident. Dodal, že práve implementácia ukáže, aké prekážky na tejto ceste dokáže klásť legislatíva.



Pellegrini považuje stretnutie za dôležité pre jeho špecifický formát. Pozvanie naň prijali podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec, ministri vnútra Matúš Šutaj Eštok, zdravotníctva Kamil Šaško, školstva Tomáš Drucker (všetci Hlas-SD) aj predstavitelia rezortu hospodárstva či podnikateľskej sféry. Podotkol, že nemá ambíciu suplovať vládu, chce podať pomocnú ruku.



„Každá vláda je tak zahltená operatívou, že riadi krajinu od volieb do volieb a nikto už v sebe nemá energiu, ambíciu a chuť dať našej krajine väčšiu víziu alebo sa pokúsiť skokovo ju posunúť v jej rozvoji niekde ďalej,“ skonštatovala hlava štátu. Prezident si myslí, že nastala doba, aby sa aj v rezortoch školstva alebo zdravotníctva urobilo niečo unikátne, čo zo Slovenska spraví zaujímavé miesto.