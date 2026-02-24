< sekcia Slovensko
Prezident sa stretol s predstaviteľkami Únie žien Slovenska
Poukázal na to, že ženy museli dlho bojovať o svoje postavenie a práva.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini prijal v utorok v Prezidentskom paláci predstaviteľky Únie žien Slovenska. Absolvujú spoločný obed. Chce s nimi hovoriť o tom, čo ženy na Slovensku trápi, kde vidia zlepšenie, kde sú pretrvávajúce problémy a ako vidia ich riešenia.
„Myšlienky, ktoré aj dnes zaznejú v paláci, budem tlmočiť ministrom a vláde SR, aby využila nadchádzajúce obdobie na to, aby sa život našich žien zlepšoval,“ deklaroval Pellegrini.
Poukázal na to, že ženy museli dlho bojovať o svoje postavenie a práva. Ženy podľa hlavy štátu teraz zastávajú pozície, ktoré predtým neboli mysliteľné, ide napríklad o tie, kde sa vyžaduje fyzická sila. „Ženy okrem toho, že vedia rovnocenne zastať akúkoľvek pozíciu zarovno s mužmi, tak popri tom všetkom, čo musia odpracovať vo svojej práci, na svojich vážnych pracovných pozíciách, musia zvládať ešte aj tieto náročné veci doma, ktoré my možno častokrát nevieme ani oceniť,“ poznamenal prezident.
Zároveň povedal, že nechce, aby sa generačná solidarita úplne vytratila zo slovenskej spoločnosti. Pellegrini podľa vlastných slov spraví všetko pre to, aby sa napätie v spoločnosti zmierňovalo „na všetkých možných stupňoch“ a spoločnosť nebola rozdelená pre politický názor či vek. „Ak budú mladí opäť tráviť čas s našimi seniormi, tak ich to obohatí, pretože ste generácia, ktorá zažila toľko vecí, že mladí si to nevedia ani predstaviť,“ uviedol.
