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Prezident sa v Košiciach stretol a diskutoval s mladými študentmi
Pellegrini sa mladým študentom krátko prihovoril a vyzdvihol, že šikovní mladí i starší ľudia sa napriek napätiu v spoločnosti a nenávisti na sociálnych sieťach aktívne zaujímajú o veci verejné.
Autor TASR
Košice 20. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v piatok stretol s mladými košickými a prešovskými študentmi v priestoroch Historickej radnice mesta Košice v rámci zakladajúceho ročníka celoregionálneho podujatia Pohľad mladých východného Slovenska 2026. Počas jeho návštevy študenti odprezentovali svoje regionálne iniciatívy či úspechy v rôznych oblastiach.
Podujatie zorganizovalo mestské stredoškolské zastupiteľstvo Košice v spolupráci s mestským stredoškolským zastupiteľstvom Prešov, Študentskou radou stredných škôl a Asociáciou slovenských mládežníckych organizácií.
Pellegrini sa mladým študentom krátko prihovoril a vyzdvihol, že šikovní mladí i starší ľudia sa napriek napätiu v spoločnosti a nenávisti na sociálnych sieťach aktívne zaujímajú o veci verejné. „Chcem vás v tom povzbudiť, že nádej ma napĺňa tým, keď vás vidím. Pretože ste ľudia, ktorí idú aj do rizika a určite ste sa s ním aj stretli, keď ste prejavili svoj záujem niekde niečo meniť k lepšiemu, koľko odporcov sa zrazu našlo,“ uviedol prezident SR.
Taktiež ocenil, že mladá generácia dokáže nielen problémy pomenovať, ale aj ponúknuť riešenia. „Pretože keď dokážete problém pomenovať a následne navrhnete niekoľko možných riešení toho problému, a sami participatívne sa ešte chcete aj zúčastniť na riešení toho problému, tak vtedy dostávate do rúk naozaj nástroj, s ktorým veľa dosiahnete,“ dodal s tým, že ich iniciatívny prístup je dobrým základom na to, aby participovali na smerovaní krajiny.
Študenti následne odprezentovali svoje projekty, medzi nimi aj mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach a v Prešove. Ich zástupcovia predstavili svoje aktivity v rámci regiónu. Predstavila sa aj študentská Iniciatíva Racio na podporu mladých talentov, vedy a vzdelávania. Ďalšie projekty boli z oblasti vedy, inovácií, športu a občianskej angažovanosti.
Po prezentácii jednotlivých projektov sa hlava štátu stretla so študentmi na diskusii. Venovali sa témam ako bezpečnosť na školách, podpore výnimočných talentov či odlevu mozgov zo Slovenska a perspektíve na východnom Slovensku.
Podujatie zorganizovalo mestské stredoškolské zastupiteľstvo Košice v spolupráci s mestským stredoškolským zastupiteľstvom Prešov, Študentskou radou stredných škôl a Asociáciou slovenských mládežníckych organizácií.
Pellegrini sa mladým študentom krátko prihovoril a vyzdvihol, že šikovní mladí i starší ľudia sa napriek napätiu v spoločnosti a nenávisti na sociálnych sieťach aktívne zaujímajú o veci verejné. „Chcem vás v tom povzbudiť, že nádej ma napĺňa tým, keď vás vidím. Pretože ste ľudia, ktorí idú aj do rizika a určite ste sa s ním aj stretli, keď ste prejavili svoj záujem niekde niečo meniť k lepšiemu, koľko odporcov sa zrazu našlo,“ uviedol prezident SR.
Taktiež ocenil, že mladá generácia dokáže nielen problémy pomenovať, ale aj ponúknuť riešenia. „Pretože keď dokážete problém pomenovať a následne navrhnete niekoľko možných riešení toho problému, a sami participatívne sa ešte chcete aj zúčastniť na riešení toho problému, tak vtedy dostávate do rúk naozaj nástroj, s ktorým veľa dosiahnete,“ dodal s tým, že ich iniciatívny prístup je dobrým základom na to, aby participovali na smerovaní krajiny.
Študenti následne odprezentovali svoje projekty, medzi nimi aj mestské stredoškolské zastupiteľstvo v Košiciach a v Prešove. Ich zástupcovia predstavili svoje aktivity v rámci regiónu. Predstavila sa aj študentská Iniciatíva Racio na podporu mladých talentov, vedy a vzdelávania. Ďalšie projekty boli z oblasti vedy, inovácií, športu a občianskej angažovanosti.
Po prezentácii jednotlivých projektov sa hlava štátu stretla so študentmi na diskusii. Venovali sa témam ako bezpečnosť na školách, podpore výnimočných talentov či odlevu mozgov zo Slovenska a perspektíve na východnom Slovensku.