Prezident sa v Ľubľane stretol so slovenskými krajanmi

Bratislava/Ľubľana 20. júna (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v Ľubľane stretol so slovenskými krajanmi, na Veľvyslanectve SR ho privítal slovenský veľvyslanec Peter Bak. Hlava štátu vyzdvihla, že v Slovinsku žijú mnohí úspešní Slováci, ktorí sa etablovali do manažmentov veľkých firiem.



„Ľudia, ktorí žijú v zahraničí, napríklad aj tu v Slovinsku, sú našimi malými ambasádormi a našimi malými veľvyslancami, pretože šíria dobré meno o našej krajine. (...) Slováci už dnes predstavujú naozaj významné osobnosti v daných krajinách. Som veľmi rád, že aj v Slovinsku v manažmente veľkých firiem máme ľudí, že sme veľkí investori,“ podotkol na stretnutí s krajanmi prezident.



Pellegrini opätovne zdôraznil spoluprácu so Slovinskom na mnohých úrovniach a zhodnotil, že návšteva krajiny bola úspešná. V piatok sa prezident zúčastnil komentovanej prehliadky mesta Piran s jeho primátorom Andrejom Korenikom, neskôr navštívil prírodný park Sečovljie Salina. Dodal, že Slovensko by sa mohlo od hostiteľskej krajiny inšpirovať najmä v otázke cestovného ruchu. „Dnes som mal možnosť vidieť doobeda krásy Slovinska a musím povedať, že musíme sa inšpirovať a dokázať našu krajinu predať tak, ako ju vedia predať Slovinci,“ povedal.



Pellegrini tiež vyzdvihol partnerstvo oboch krajín v papierenskom priemysle. „Je tu pán Milan Fiľo (podnikateľ, investuje v Slovinsku, pozn. red.). Včera sme mali možnosť spolu s ním hovoriť, aj s premiérom Slovinska, že je to jednoducho úspešný príbeh, veľká papierenská fabrika Paloma, ktorá je značkou naozaj známou nielen v Slovinsku, ale v celom okolí,“ objasnil.



Prezident odcestoval vo štvrtok (19. 6.) na dvojdňovú pracovnú návštevu Slovinska. Rokoval s prezidentkou Slovinska Natašou Pircovou Musarovou, podpredsedníčkou Národného zhromaždenia Slovinskej republiky Meirou Hotovou a s premiérom Robertom Golobom. Témami boli bezpečnostné otázky a prípravy na nadchádzajúci summit NATO v Haagu, zamerali sa aj na automobilový priemysel, cestovný ruch či podporu integrácie krajín západného Balkánu do Európskej únie.













(osobitná spravodajkyňa TASR Daniela Horváthová)