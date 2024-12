Prezident sa v poľskej Wisle zúčastní na stretnutí prezidentov V4

Bratislava 15. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok (16. 12.) ráno odcestuje do poľského mesta Wisla, kde sa na pozvanie prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu zúčastní na stretnutí hláv štátov Vyšehradskej štvorky (V4) v rámci siedmeho poľského predsedníctva v tomto formáte. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.



Prezidenti štátov V4 budú na symbolickom mieste stretnutia, v blízkosti prameňa rieky Visla a v blízkej vzdialenosti od trojhraničia, diskutovať o aktuálnych otázkach regiónu, Európskej únie i o globálnej situácii. "Hovoriť by mali aj o tematike budovania odolnosti a možnostiach koordinácie v oblasti civilnej ochrany a krízového manažmentu v nadväznosti na nedávne rozsiahle záplavy, ktoré postihli všetky štyri krajiny," doplnila prezidentská kancelária.



V pondelok popoludní sa má tiež uskutočniť spoločná tlačová konferencia.



TASR ponúkne spravodajstvo z návštevy prezidenta v Poľsku



Osobitní spravodajcovia TASR Radoslav Varga a Daniel Stehlík prinesú z Poľska multimediálne spravodajstvo.