Prezident sa v stredu zúčastní na rokovaní vlády

Na snímke prezident Peter Pellegrini. Foto: TASR

Vládny kabinet sa zíde v stredu o 14.00 h.

Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v stredu zúčastní na rokovaní vlády. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Vládny kabinet sa zíde v stredu o 14.00 h. Zaoberať sa má návrhom na uzavretie Zmluvy medzi SR a Moldavskou republikou o sociálnom zabezpečení aj zameraním dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenska na rok 2026. Riešiť má aj návrh protokolu pozmeňujúceho dohodu medzi slovenskou a maďarskou vládou o spolupráci pri výstavbe, prevádzke, údržbe, rekonštrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia na prepravu uhľovodíkov prechádzajúceho spoločnými štátnymi hranicami.
