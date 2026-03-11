< sekcia Slovensko
Prezident sa v stredu zúčastní na rokovaní vlády
Vládny kabinet sa zíde v stredu o 14.00 h.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v stredu zúčastní na rokovaní vlády. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Vládny kabinet sa zíde v stredu o 14.00 h. Zaoberať sa má návrhom na uzavretie Zmluvy medzi SR a Moldavskou republikou o sociálnom zabezpečení aj zameraním dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenska na rok 2026. Riešiť má aj návrh protokolu pozmeňujúceho dohodu medzi slovenskou a maďarskou vládou o spolupráci pri výstavbe, prevádzke, údržbe, rekonštrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia na prepravu uhľovodíkov prechádzajúceho spoločnými štátnymi hranicami.
