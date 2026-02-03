< sekcia Slovensko
Prezident sa v zahraničnej agende tento rok zameria na tri oblasti
Prvou líniou zahraničnopolitickej agendy hlavy štátu je Európa. Stabilita na juhovýchode Európy je podľa neho otázkou európskeho bezpečnostného záujmu.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Zahraničnopolitická agenda prezidenta SR Petra Pellegriniho bude tento rok zameraná na Európu a región strednej Európy, bezpečnosť a modernú diplomaciu a technológie. Uviedol to v príhovore pri prijatí vedúcich diplomatických misií akreditovaných na Slovensku.
Prvou líniou zahraničnopolitickej agendy hlavy štátu je Európa. Stabilita na juhovýchode Európy je podľa neho otázkou európskeho bezpečnostného záujmu. „Je to tiež slovenský záujem. Silnejšia Európa potrebuje stabilnejšie susedstvo a potrebuje výsledky, nie deklarácie,“ poznamenal Pellegrini. Tento rok chce na svoje návštevy krajín západného Balkánu nadviazať praktickými krokmi, ako je lepšie prepojenie, viac obchodu, viac kontaktov medzi ľuďmi a uveriteľná európska perspektíva pre tých, ktorí si zvolia reformu a spoluprácu.
Prezident tvrdí, že záleží aj na strednej Európe. Regionálne formáty nepovažuje za luxus. Pomáhajú koordinácii, vyhnutiu sa nedorozumeniam a rýchlejšiemu konaniu pri krízach. Za dôležitú považuje vyšehradskú spoluprácu. „Slovensko využije svoje blížiace sa predsedníctvo vo V4 na to, aby sme u nás pohostili partnerov a sústredili sa na to, čo máme spoločné - bezpečnosť, infraštruktúru, konkurencieschopnosť a odolnosť,“ podotkol Pellegrini.
Za druhú líniu v zahraničnej politike určil bezpečnosť, ktorá stojí na jednote v NATO a Európskej únii. „Slovensko je naďalej spoľahlivým spojencom a partnerom. Dôveryhodnosť sa buduje ešte pred krízou, musíme investovať, trénovať, modernizovať,“ povedal prezident. Tvrdí, že európsky obranný priemysel musí byť silnejší a súdržnosť medzi spojencami treba chrániť hlavne vtedy, keď tlak rastie. Bezpečnosť má byť podľa Pellegriniho nielen vojenská, ale aj každodenná pre ľudí. „Je to aj odolnosť, energetická bezpečnosť, dodávateľské reťazce, kritická infraštruktúra a sociálna súdržnosť,“ dodal s tým, že aj digitálny priestor musí byť bezpečnejší.
Poslednou líniou je moderná diplomacia a technológie, najmä umelá inteligencia. Slovensko nechce byť podľa hlavy štátu len používateľom nových technológií. Chce pomôcť pri tvarovaní dôveryhodnosti umelej inteligencie, pri jej zlepšení pre verejné služby, podpore produktivity, ochrane občanov pred manipuláciou. „Umelá inteligencia nesmie skončiť v rukách pár vyvolených, ktorí budú rozhodovať o tom, ako sa bude používať,“ zdôraznil Pellegrini.
Prezident zároveň vyzdvihol význam kultúry a kultúrnej diplomacie ako nástroja budovania dôvery a udržiavania dialógu aj v náročných časoch.
