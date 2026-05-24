Prezident sa v pondelok stretne s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi
Bratislava 24. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa zúčastní pondelkového (25. 5.) stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Podľa informácií kancelárie sa stretnutie uskutoční od 12.00 h na Úrade vlády SR v Bratislave.
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov na pondelok, a to po skončení koaličnej rady a po stretnutí s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS).
V pondelok na koaličných rokovaniach bude podľa premiéra priestor na stretnutie s predsedom SNS Andrejom Dankom, aby si prešli postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ako nominanta SNS z vlády. „Nateraz predseda SNS navrhuje odvolanie za predpokladu rekonštrukcie vlády, ktorá sa však nepripravuje,“ poznamenal Fico s tým, že bude hľadieť na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027.
