Prezident: Samosprávy budú môcť využívať rezervný fond na výdavky
Pôvodne navrhovali predĺžiť výnimku na použitie rezervného fondu, ktorá sa v zákone opakovane uplatňuje už od roku 2020, iba na rok 2026.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Obce a vyššie územné celky (VÚC) budú môcť natrvalo používať na krytie výdavkov bežného rozpočtu zdroje rezervného fondu. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy koaličných poslancov Jána Ferenčáka a Štefana Gašparoviča (obidvaja Hlas-SD), ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini.
Pôvodne navrhovali predĺžiť výnimku na použitie rezervného fondu, ktorá sa v zákone opakovane uplatňuje už od roku 2020, iba na rok 2026. Poslanci však pri záverečnom hlasovaní schválili pozmeňujúci návrh, ktorým zaviedli túto zmenu natrvalo. Posilní to podľa nich samostatnosť a nezávislosť rozpočtov územnej samosprávy. Zdôraznili, že rezervné fondy sú vlastným zdrojom obcí a VÚC, ktorých použitie nemá negatívny vplyv na ich dlh ani dlh celej verejnej správy.
„Ministerstvo financií monitoruje používanie týchto prostriedkov v ostatných rokoch a údaje o hospodárení subjektov územnej samosprávy potvrdzujú, že napriek uvedeným opakovaným výnimkám stavy na účtoch rezervných fondov obcí a VÚC neklesali zásadným spôsobom, čo svedčí o zodpovednom hospodárení subjektov územnej samosprávy s týmito zdrojmi,“ uviedli predkladatelia.
Novela bude účinná od 1. januára 2026.
