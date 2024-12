Prezident si nemyslí, že je v súčasnosti na stole pád vlády

Bratislava 22. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini si nemyslí, že je v súčasnosti na stole pád vlády. Upozorňuje však na to, že v rámci koalície narastá miera nestability a konfliktov. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusii TA3 V politike. Zároveň informoval o tom, že o situácii komunikoval s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Ten ho podľa jeho slov uistil, že podnikne kroky na zastabilizovanie pomerov v koalícii.



"Ja ani Prezidentský palác nemám záujem o destabilizáciu tejto vládnej koalície. Veď som bol pri jej zrode. Nepodnikáme žiadne aktivity ani nepodporujem žiadne vzbury, či už v jednom, alebo v druhom tábore, pretože si nemyslím, že v týchto ťažkých časoch Slovensko momentálne potrebuje vládnu krízu či pád vlády," poznamenal.



Hlava štátu zároveň odmietla vyjadrenia lídra koaličnej SNS Andreja Danka, že by mala záujem o pád vlády. Myslí si, že ak niekto začal eróziu koalície, tak je to práve Danko. "Po mojom odchode sa začal správať tak, ako sa správal. Provokoval jednotlivých koaličných partnerov," skonštatoval Pellegrini. Mieni, že aj samotná vláda a premiér by mali deklarovať, že si neželajú svoj koniec.



Prezidenta mrzí aj situácia v poslaneckom klube Hlas-SD. Tvrdí, že niektorí poslanci sa nechcú podieľať na jednote klubu. Verí, že situácia sa v novom roku upokojí. Za stabilitu poslaneckého klubu je podľa jeho slov zodpovedný líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.



Zároveň apeloval na vládu, aby sa vrátila k riešeniu skutočných problémov ľudí. "Posledný polrok mám pocit, že sa koalícia venuje viac sama sebe a že miera nestability a konfliktov vnútorne narastá a akoby sa pozabudlo pokračovať v plnení sľubov, ktoré sú na začiatku programového vyhlásenia jasne napísané, aby sa na Slovensku ľuďom lepšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie žilo," skonštatoval. Kabinet takisto vyzval, aby viac komunikoval občanom SR svoje zámery.



Pellegrini avizoval, že v Prezidentskom paláci plánuje stretnutie o budúcnosti samosprávy. Hovoril aj o zahraničnej politike. Plánovanú cestu predsedu vlády v máji do Moskvy vníma ako súčasť osláv víťazstva nad fašizmom, nie ako podporu vojnového konfliktu na Ukrajine. "Cestu ostatných predstaviteľov na nižšej úrovni, ako je prezident, premiér alebo riadne zvolený predseda parlamentu, považujem iba za zbytočné gesto, ktoré Slovensku ničím nepomôže ani nič neprinesie a iba zbytočne vyvolá dohady," dodal.