Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 27. september 2025Meniny má Cyprián
< sekcia Slovensko

Prezident si nevie predstaviť predčasné voľby, nevidí alternatívu

.
Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Dano Veselský

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini si nevie predstaviť predčasné parlamentné voľby. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. V súčasnej situácii, a to za takéhoto rozdelenia spoločnosti a voličov si to nevie predstaviť. Hovorí, že nevidí žiadnu alternatívu, ktorá by podľa neho „urobila zázrak.“





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

Reakcie opozičných poslancov na schválenie novely ústavy