Prezident si nevie predstaviť predčasné voľby, nevidí alternatívu
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini si nevie predstaviť predčasné parlamentné voľby. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. V súčasnej situácii, a to za takéhoto rozdelenia spoločnosti a voličov si to nevie predstaviť. Hovorí, že nevidí žiadnu alternatívu, ktorá by podľa neho „urobila zázrak.“
