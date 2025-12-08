< sekcia Slovensko
Prezident si prevezme betlehemské svetlo od slovenských skautov
Skauti roznesú betlehemské svetlo po Slovensku už po 36. raz. Symbolizuje pokoj, lásku, mier a spolupatričnosť - hodnoty, ktoré presahujú náboženstvá, hranice aj rozdiely medzi ľuďmi.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini si v utorok (9. 12.) prevezme betlehemské svetlo od slovenských skautov. Následne bude svetlo putovať aj za východnú hranicu a skauti ho budú roznášať aj počas predvianočného víkendu. TASR o tom informovala Mária Dirgová zo Slovenského skautingu.
„Najbližšie prinesú skauti betlehemské svetlo do Prezidentského paláca, kde si ho v utorok, 9. decembra, prevezme prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Plamienok z Betlehema prevezme od skautskej delegácie na čele s náčelníkom Slovenského skautingu Mariánom Lezom a skautkami z Družiny roka,“ uviedla Dirgová. Podotkla, že pôjde tak tradične o jedno z prvých oficiálnych prijatí svetla z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme na Slovensku.
Ako ďalej informovala, 14. decembra prinesú slovenskí skauti svetlo do Užhorodu, kde ho na ceremónii prevezmú ukrajinskí skauti. Avizovala tiež, že v sobotu 20. decembra, budú už od skorého rána skautské posádky roznášať vlakmi svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 300 obcí. Betlehemské svetlo sa podľa nej dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie.
„Všetky informácie o dostupnosti betlehemského svetla, či už na železničných staniciach, v kostoloch alebo na miestach v obciach po Slovensku postupne pridávame na prehľadnú mapu, aby záujemcovia o svetlo mali informácie, kde a kedy si poň môžu prísť. Táto mapa je výsledkom spoločného úsilia nielen skautov po celom Slovensku, ktorí s radosťou prinášajú ľuďom tento predvianočný symbol pokoja a nádeje,“ uviedla koordinátorka betlehemského svetla na Slovensku Denisa Podskubová.
Skauti roznesú betlehemské svetlo po Slovensku už po 36. raz. Symbolizuje pokoj, lásku, mier a spolupatričnosť - hodnoty, ktoré presahujú náboženstvá, hranice aj rozdiely medzi ľuďmi. Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s údajmi, kde a kedy bude v rámci Slovenska betlehemské svetlo dostupné. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk.
