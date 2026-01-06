Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini v Prezidentskom paláci v Bratislave v stredu 19. novembra 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity. Taktiež aby národ nepodliehal skepse, frustrácii a negatívnym myšlienkam. Hlava štátu to uviedla pre TASR.

Slovensko podľa Pellegriniho stále patrí medzi najbezpečnejšie krajiny sveta, je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj združujúcej najvyspelejšie štáty. SR sa takisto môže oprieť o členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. „Rozumiem sklamaniu ľudí, že mnohé veci nejdú rýchlejšie a efektívnejšie, sám to neraz kritizujem, len by nám to nemalo brániť oceniť aj to pozitívne,“ poznamenal prezident.

Zároveň verí, že sa nebude prehlbovať nenávisť v slovenskej spoločnosti, že politici nájdu aj iné spôsoby šírenia svojich posolstiev ako cez negatívne emócie a že sa ľudia aj firmy vyrovnajú s konsolidáciou verejných financií. V zahraničnej politike by tento rok malo byť najvyššou prioritou dosiahnutie mieru na Ukrajine, skonštatoval Pellegrini.
