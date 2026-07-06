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Prezident: Slovensko podporí závery samitu NATO
Zdôraznil, že Slovensko bude naďalej pokračovať v pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti, pri podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 6. júla (TASR) - Slovensko podporí závery tohtotýždňového samitu Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR. Prezident Peter Pellegrini v pondelok o téme diskutoval na pracovných raňajkách s predsedom vlády SR Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom (obaja Smer-SD).
Pellegrini informoval, že na rozhodnutí podporiť závery sa zhodli všetci traja politici. Zdôraznil, že prípadné finančné záväzky týkajúce sa vojenskej pomoci Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov. „Slovensko podporí závery samitu NATO, zároveň však naďalej platí, že sa nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine,“ vyhlásil.
Pellegrini doplnil, že princíp individuálneho rozhodnutia pri pomoci Ukrajine potvrdzuje aj list generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý mu v pondelok odovzdal premiér.
Zdôraznil, že Slovensko bude naďalej pokračovať v pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti, pri podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. „Pokračovať budú aj spoločné rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny, pričom najbližšie je plánované po letných mesiacoch v Ľvove,“ uzavrel.
Pozícia SR je jednotná aj podľa Blanára. „SR venuje maximálne úsilie podpore mierových rokovaní a dialógu. S cieľom ukončiť tento vojenský konflikt, v ktorom sa po viac ako štyroch rokoch jeho trvania jasne ukazuje to, čo naša vláda hovorí od začiatku. Že nemá vojenské riešenie a vedie iba k ďalšiemu nezmyselnému zabíjaniu na oboch stranách a deštrukcii Ukrajiny a jej hospodárstva,“ vyhlásil Blanár.
Samit NATO v tureckej Ankare sa začne v utorok (7. 7.) a potrvá dva dni. Hlavná časť programu vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov v stredu (8. 7.) v prezidentskom komplexe Bestepe. Samit hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. V Turecku sa samit NATO uskutoční po druhýkrát v histórii.
Pellegrini informoval, že na rozhodnutí podporiť závery sa zhodli všetci traja politici. Zdôraznil, že prípadné finančné záväzky týkajúce sa vojenskej pomoci Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov. „Slovensko podporí závery samitu NATO, zároveň však naďalej platí, že sa nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine,“ vyhlásil.
Pellegrini doplnil, že princíp individuálneho rozhodnutia pri pomoci Ukrajine potvrdzuje aj list generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý mu v pondelok odovzdal premiér.
Zdôraznil, že Slovensko bude naďalej pokračovať v pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti, pri podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. „Pokračovať budú aj spoločné rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny, pričom najbližšie je plánované po letných mesiacoch v Ľvove,“ uzavrel.
Pozícia SR je jednotná aj podľa Blanára. „SR venuje maximálne úsilie podpore mierových rokovaní a dialógu. S cieľom ukončiť tento vojenský konflikt, v ktorom sa po viac ako štyroch rokoch jeho trvania jasne ukazuje to, čo naša vláda hovorí od začiatku. Že nemá vojenské riešenie a vedie iba k ďalšiemu nezmyselnému zabíjaniu na oboch stranách a deštrukcii Ukrajiny a jej hospodárstva,“ vyhlásil Blanár.
Samit NATO v tureckej Ankare sa začne v utorok (7. 7.) a potrvá dva dni. Hlavná časť programu vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov v stredu (8. 7.) v prezidentskom komplexe Bestepe. Samit hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. V Turecku sa samit NATO uskutoční po druhýkrát v histórii.