Prezident: Slovensku želám pred sviatkami pokoj, ale aj úsmev

Bratislava 23. decembra (TASR) - Vianočné sviatky sú príležitosťou trochu sa stíšiť a stráviť čas so svojimi blízkymi, rozprávať sa s nimi. V TASR TV to povedal prezident SR Peter Pellegrini.



Slovensku želá počas sviatkov viac pokoja, radosti a nádeje. "Aby sme sa opäť viac usmievali tak, ako to bolo zvykom pre slovenský národ. Vždy sme boli nielen pracovití, skromní, slušní, prívetiví, ale vždy sme boli aj veselým národom," povedal prezident.



"Chcel by som zaželať nám všetkým na Slovensku, aby sme prežili naozaj pokojné vianočné sviatky a do nového roka sme prišli trochu stíšení, upokojení. Aby sme ich strávili so svojimi blízkymi, pretože nemáme čas sa navzájom stretávať, aby sme viac spolu komunikovali," dodal Pellegrini.



Na otázku, či má nejaké novoročné predsavzatie, odpovedal, že by nechcel poľaviť v pracovnom tempe. "Aby som nepodľahol pohodliu Prezidentského paláca, ale aby som pokračoval čo najviac v mojich návštevách slovenských regiónov. Aby som mal čo najviac priameho kontaktu s ľuďmi v každom kúte Slovenska," podčiarkol prezident. "A aby som doma aj v zahraničí robil takú politiku, aby sa ani na budúci rok ľudia na Slovensku, nielen tí, čo ma volili, ale všetci obyvatelia našej nádhernej krajiny, za mňa nemuseli hanbiť," uviedol.