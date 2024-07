Prezident: Slovenský olympijský sen o tenisovej medaile pokračuje

Bratislava 31. júla (TASR) - Postup Anny Karolíny Schmiedlovej do olympijského semifinále potešil aj prezidenta SR Petra Pellegriniho. "Bravo, Anna Karolína!" ocenil na sociálnej sieti postup Slovenky medzi štyri najlepšie v ženskej dvojhre na letných olympijských hrách 2024 v Paríži.



Hlava štátu zároveň verí, že stredajší triumf nebol pre slovenskú reprezentantku na olympijskom turnaji posledný. "Slovenský olympijský sen o tenisovej medaile pokračuje," napísal Pellegrini.



Schmiedlová vo štvrťfinále vyradila deviatu nasadenú Češku Barboru Krejčíkovú 6:4, 6:2. Jej semifinálovou súperkou bude vo štvrtok víťazka súboja medzi Chorvátkou Donnou Vekičovou a Ukrajinkou Martou Kosťukovou. Postupom do semifinále sa 29-ročná rodáčka z Košíc dostala do priameho boja o medaily.



Počas olympijského turnaja už Schmiedlová zdolala štyri hráčky, ktoré sú vo svetovom rebríčku WTA postavené vyššie.