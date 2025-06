Prezident: So Slovinskom nachádzame prienik aj v zbrojárskom priemysle

Ľubľana 19. júna (TASR) - So Slovinskom nachádzame prienik aj v zbrojárskom priemysle. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini v spoločnom vyhlásení s prezidentkou Slovinska Natašou Pircovou Musarovou v prístave Koper. Obaja sa zhodli, že obranné výdavky by mali smerovať prednostne do projektov duálneho využitia. Pircová Musarová si myslí, že zvýšené výdavky na obranu by nemali ísť na úkor sociálneho štátu.



„Nie je jednoduché prijať rozhodnutie o skokovom navýšení výdavkov na zbrojenie v čase, keď musíme konsolidovať verejné financie, znižovať dlh a deficit. A preto je dôležité, aby sme si sami zodpovedali na otázku, či naše dve krajiny sú pripravené v prípade nejakej hrozby dostatočne brániť územnú celistvosť našich obyvateľov. Aby sme posilňovali naše ozbrojené sily a hlavne infraštruktúru preto, lebo to potrebujeme my, nie preto, že nám to niekto prikazuje,“ povedal Pellegrini.



Prezident zároveň vyjadril presvedčenie, že diskusia o výdavkoch na obranyschopnosť sa na Slovensku podarí udržať v pragmatickej rovine, bez zneužívania v politickom boji. Jednotlivé vlády by sa podľa neho mali rozhodnúť samostatne, ako k zvyšovaniu výdavkov pristúpia. „Pre Slovensko je dôležité teraz investovať do nemocníc, nových železníc, nových ciest, jednoducho do infraštruktúry, ktorá v mierových časoch môže slúžiť všetkým obyvateľom Slovenska a až potom pristúpiť k nejakému ďalšiemu navyšovaniu výdavkov na zbrojenie,“ poznamenal. Prezidentka Pircová Musarová pripomenula, že slovinský parlament sa zaviazal zvýšiť výdavky na obranu do roku 2030 na tri percentá HDP, pričom momentálne krajina investuje približne 1,53 percenta.



Obaja sa vo vyhláseniach zhodli, že prístav Koper má nielen hospodársky, ale aj obranno-strategický význam pre európsky región a NATO. Podporujú jeho ďalšie rozšírenie a lepšie železničné prepojenie, ktoré zvýši kapacitu a logistické možnosti pre Slovensko aj EÚ. Pircová Musarová pripomenula, že obe krajiny majú silný automobilový a technologický priemysel, ktorý sa už prispôsobuje zelenej a digitálnej transformácii. Ako pripomenula, prístav Koper je už teraz pre slovenskú ekonomiku námorným oknom do sveta. Pellegrirni ocenil investíciu Slovinska do druhej železničnej koľaje pri prístave Koper, ktorá podľa neho zlepší prístup Slovenska k moru a zdvojnásobí kapacitu pre dovoz a vývoz tovaru.



Spoluprácu medzi krajinami je podľa slovinskej prezidentky možné posilniť pomocou nových logistických prepojení, inteligentných riešení a lepšej integrácie dopravných systémov. Pellegrini ozrejmil, že na Slovensku sa dobudováva nová automobilka Volvo, ktorá môže byť príležitosťou pre slovinské firmy zapojiť sa do dodávateľského reťazca. Významnú obojstrannú spoluprácu vidí aj v papierenskom priemysle, najmä prostredníctvom spoločnosti Paloma, kde slovenský investor plánuje ďalšie rozsiahle investície.



Pellegrini sa tiež vo svojom vyhlásení dotkol podpory rozširovania EÚ o ďalšie krajiny západného Balkánu. „Z tohto miesta chcem v mene Slovenska vyjadriť vysokú a hlbokú podporu všetkým tým členským krajinám, ktoré výrazne napredujú v napĺňaní postupne všetkých tých podmienok na vstup,“ dodal. Pircová Musarová priblížila, že so slovenským prezidentom sa zhodli na tom, že EÚ musí zostať rázna, jednotná a schopná strategicky konať. „Slovinsko si želá Európu, ktorá bude hovoriť jedným hlasom bez ohľadu na veľkosť členského štátu,“ povedala. V závere prejavu vyzdvihla solidaritu Slovenska počas kríz, ako boli požiare a záplavy v Slovinsku, a zdôraznila, že takáto pomoc zaväzuje k budovaniu Európy spolupráce, nie rivality.







(osobitná spravodajkyňa TASR Daniela Horváthová)