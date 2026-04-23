Prezident: Spájanie je kľúčom k budovaniu dostupného zdravotníctva
Bratislava 23. apríla (TASR) - Spájanie odborníkov, študentov a inštitúcií je kľúčom k budovaniu moderného a dostupného zdravotníctva. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti štvrtkového celoslovenského podujatia MediFutura - Budúcnosť slovenského zdravotníctva tvoríme spolu, ktoré sa konalo v Bratislave pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.
Zdôraznil, že zdravotníctvo sprevádza človeka v najzásadnejších momentoch života, a práve preto si vyžaduje kvalitné moderné zázemie aj silných a odborne pripravených ľudí v systéme. Vyzdvihol tiež modernizáciu nemocníc na Slovensku a rastúci dôraz na investície do sektora.
„Nemocnica je vlastne prvé miesto, ktoré človek uvidí po narodení. Počas života je to miesto, ktoré človek navštevuje, ak sa mu niečo stane alebo potrebuje pomoc, a zároveň je to aj miesto, ktoré mnohí vidia naposledy pred tým, ako sa poberú na onen svet. Preto chcem oceniť, že sa za posledné roky zdynamizovala modernizácia našich slovenských nemocníc, že dochádza k modernizácii existujúcich, ale aj k masívnej výstavbe nových nemocníc po celom Slovensku. A tak je to aj správne a po dlhých rokoch aj potrebné,“ uviedol.
Za kľúčové posolstvo označil nenahraditeľnú úlohu zdravotníckych pracovníkov vrátane nelekárskych profesií, ktoré zabezpečujú každodenný chod nemocníc a starostlivosť o pacientov v každej situácii. Zároveň podotkol, že MediFutura vysiela mladým ľuďom jasný signál, že zdravotníctvo na Slovensku má perspektívu a ponúka široké možnosti uplatnenia.
Pripomenul aj motto podujatia „Sme jeden tím“, ktoré podľa neho presne vystihuje fungovanie zdravotníctva. „Toto podujatie dnes nesie nádherné motto - Sme jeden tím. A presne takto funguje v každom jednom zdravotníckom zariadení, pretože sú to stovky až tisíce ľudí, ktorí musia spolupracovať - od lekárov až po tých, ktorí zabezpečujú údržbu a chod technických zariadení v našich nemocniciach. Jeden bez druhého by fungovať nemohol a tento krehký mechanizmus by sa rozpadol,“ podotkol.
Zároveň dodal, že princíp „jedného tímu“ by mal platiť aj pri riešení výziev slovenského zdravotníctva na všetkých úrovniach, vrátane tej politickej, kde je podľa neho spolupráca kľúčom k skutočnému napredovaniu sektora.
