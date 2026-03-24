Prezident: Spájať oficiálnu návštevu Ruska s voľbami v SR je hlúposť
Bratislava 24. marca (TASR) - Dávať do súvisu oficiálnu pracovnú návštevu Ruskej federácie (RF) a rozhovor s ruským premiérom o dodávkach energií so špekuláciami o ovplyvňovaní volieb je „hlúposť, ktorá trieska dverami“. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol vo videu na sociálnej sieti, reagujúc na medializované informácie o rozhovoroch s ruskými predstaviteľmi, ktoré sa mali týkať ovplyvňovania slovenských parlamentných volieb v roku 2020. Pýta sa zároveň, či tieto informácie nie sú pokusom o očiernenie.
Pellegrini upozornil, že jeho stretnutie vo februári 2020 s novým predsedom vlády Ruskej federácie Michailom Mišustinom bolo jednou z desiatok pracovných ciest a bolo aj oficiálne komunikované. Zdôraznil zároveň, že témou stretnutia bola garancia dodávok energií z Ruskej federácie. „V čase zavedení nových balíkov sankcií zo strany Európskej únie voči RF sme sa chceli uistiť, že dodávky ropy, zemného plynu i jadrového paliva na Slovensko budú naďalej garantované,“ uviedol Pellegrini, ktorého na ceste sprevádzal vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga.
Pellegrini vyhlásil, že stretnutie a rozhovor o garanciách pre slovenskú energetickú bezpečnosť považoval za dôležité i v súvislosti s pravdepodobným vývojom politickej situácie pred parlamentnými voľbami na Slovensku. „Museli sme to riešiť aj preto, že všetko nasvedčovalo víťazstvu opozície, absolútne nepripravenej na riadne spravovanie krajiny,“ uviedol Pellegrini. Množstvo opatrení, ktoré vykonala jeho vláda v období pred i po parlamentných voľbách, označil za kroky pre to, „aby ľudia neostali napospas experimentom novej, nepripravenej a po pomste túžiacej Matovičovej vlády“.
Odmietol, že by sa s vtedajším ruským premiérom rozprával o možnom ovplyvnení volieb. Tieto úvahy označil za úplne nezmyselné a nelogické. „Myšlienka, že nastupujúci a na Slovensku úplne neznámy premiér RF mohol v priebehu pár dní ovplyvniť voľby, je natoľko absurdná, že ju môžu šíriť len ľudia, zbavení akýchkoľvek zábran klamať,“ zdôraznil prezident.
Zároveň poznamenal, že podobná konštrukcia sa už objavila pár dní pred prezidentskými voľbami v roku 2024, v ktorých kandidoval, pričom s ňou prišlo Investigatívne centrum Jána Kuciaka, odvolávajúce sa na materiál jednej tajnej služby z nemenovanej európskej krajiny. „Dnes sa podobný materiál toho istého autora objavuje tri týždne pred parlamentnými voľbami v Maďarsku. Tak sa pýtam, či je to náhoda alebo opätovný pokus poškodiť v predvolebnej kampani, tentoraz v súvislosti s dianím v Maďarsku,“ dodal Pellegrini.
Pred slovenskými voľbami v roku 2020 mal podľa Denníka N maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na žiadosť premiéra Maďarska Viktora Orbána vysvetľovať ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, že pre Maďarsko je „kľúčovo dôležité“, aby na Slovensku pokračovala vtedajšia koalícia a že prijatie vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho v Moskve by mu „veľmi pomohlo vyhrať voľby“.
