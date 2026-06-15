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Prezident: Spolupráca s Indiou ponúka pre SR príležitosti pre rozvoj

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Na snímke sprava prezident SR Peter Pellegrini a predseda vlády Indie Nárendra Módí si podávajú ruky počas ich stretnutia v Prezidentskom paláci v Bratislave 15. júna 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dôležitou témou rokovania bola aj digitalizácia a využívanie umelej inteligencie.

Autor TASR
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Bratislava 15. júna (TASR) - Historicky prvá oficiálna návšteva predsedu vlády Indie na Slovensku potvrdila rastúcu dynamiku vzťahov medzi oboma krajinami a ambíciu posunúť ich na novú úroveň. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol v pondelok po prijatí premiéra Indickej republiky Naréndru Módího v Prezidentskom paláci. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.

Pellegrini označil návštevu za významný moment vo vzťahoch oboch krajín, ktoré podľa neho v posledných rokoch nadobudli novú dynamiku. „Slovensko a India majú za sebou viac ako tri desaťročia diplomatických vzťahov. Dnes však vytvárame komplexnejší rámec našej spolupráce postavený na dôvere, predvídateľnosti a konkrétnych projektoch,“ uviedol prezident.

Hlava štátu zdôraznila, že SR ako priemyselne silná krajina Európskej únie má Indii čo ponúknuť. „Slovensko má silný priemysel, skúsenosť s jadrovou energetikou, rozvinutý automobilový sektor, rastúce technologické firmy a záujem o praktickú spoluprácu v oblastiach, ktoré sú dôležité pre budúcnosť oboch krajín,“ povedal. Dodal, že Slovensko a India vidia priestor pre spoluprácu napríklad v obrannom priemysle, vo vesmírnych technológiách a energetike. „Sme nesmierne hrdí, že našu prvú družicu skCUBE vyniesla na orbitu práve indická raketa. Máme záujem rozvíjať spoluprácu aj vo vesmírnom priemysle, jadrovej energetike a technológiách s vysokou pridanou hodnotou,“ priblížil Pellegrini.



Ocenil aj rast vzájomného obchodu a prítomnosť indických investícií na Slovensku. Za najviditeľnejší príklad označil závod Jaguar Land Rover pri Nitre, ktorý patrí do skupiny Tata Motors. „Naše hospodárske vzťahy sa stali chrbtovou kosťou nášho partnerstva. Slovensko je a zostane stabilným a bezpečným európskym prístavom pre indické investície,“ skonštatoval prezident.

Na snímke druhý zľava minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, tretí zľava prezident SR Peter Pellegrini a tretí sprava predseda vlády Indie Nárendra Módí počas plenárneho rokovania v Prezidentskom paláci v Bratislave 15. júna 2026.
Foto: TASR - Jaroslav Novák


Dôležitou témou rokovania bola aj digitalizácia a využívanie umelej inteligencie. Pellegrini nadviazal na svoju februárovú návštevu Indie pri príležitosti India AI Impact Summit a ocenil technologický rozvoj krajiny. „Veľmi rád nadväzujem na naše februárové stretnutie v Naí Dillí. Odniesol som si z neho silný dojem z technologického rozvoja Indie, jej inovačnej energie a ambície, ktoré vyjadruje vízia Viksit Bharat 2047,“ poznamenal.

Rokovanie sa venovalo aj regionálnym a globálnym otázkam vrátane vojny na Ukrajine, Blízkeho východu a Indo-Pacifiku. Hlava štátu zdôraznila potrebu diplomatických riešení a ocenila úlohu Indie ako významného globálneho aktéra. Podľa jeho slov Slovensko vníma Indiu ako partnera, ktorý má dôležitý hlas v dnešnom meniacom sa svete. „Spája nás záujem o mier, stabilitu, medzinárodné právo a praktickú spoluprácu,“ dodal.

Prezident zároveň ocenil aj podpísanie viacerých memoránd zameraných na rozvoj spolupráce v strategických oblastiach. Upozornil však, že je dôležité, aby sa závery dnešných rokovaní vrátane podpísaných dokumentov premietli do konkrétnych projektov, partnerstiev a výsledkov. „Dôležité je, aby dnešné dohody nezostali iba na papieri. Potrebujeme ich pretaviť do konkrétnych projektov, ktoré prinesú výsledky pre slovenské aj indické firmy, pre našich odborníkov a pre občanov oboch krajín,“ zdôraznil Pellegrini.

Na snímke sprava prezident SR Peter Pellegrini a predseda vlády Indie Nárendra Módí počas spoločného rokovania v Prezidentskej záhrade v Bratislave 15. júna 2026.
Foto: TASR - Jaroslav Novák


Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali v pondelok memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Podpísané memorandá si vymenili počas návštevy indického premiéra v Bratislave. Módí sa v rámci návštevy stretol aj s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).
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