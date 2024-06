Prezident: Spor do politiky patrí, súboj však musí mať svoje pravidlá

Prečítajte si aj: ONLINE: Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom SR

Bratislava 15. júna (TASR) - Ľudia by nemali podľahnúť klamnému názoru, že z politiky sa musí vytratiť spor. Ten tam prirodzene patrí, pretože politika má byť miestom výmeny názorov a aj súbojov o svoje idey a hodnoty. Tento súboj však musí mať svoje pravidlá. Vo svojom inauguračnom príhovore to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini. V súčasnosti podľa neho Slovensko potrebuje súdržnosť, jednotu a spoločný ťah na bránu.Politika podľa Pellegriniho nesmie rozdeľovať rodinu, priateľov či kolegov. Nesmie sa stať ani hnacím motorom negatívnych a deštruktívnych emócií, ktoré v spoločnosti driemu. Tolerovať by sa nemalo ani vedomé šírenie zla a nenávisti. "," poznamenal.Pellegrini apeluje aj na rešpektovanie výsledku volieb, pretože to je základom demokratického zriadenia a nevyhnutným predpokladom na to, aby sa politické spory riešili vo volebných miestnostiach, a nie so zbraňami na námestiach.Niekoľko rokov podľa vlastných slov Pellegrini upozorňuje na to, že Slovensko je rozdelené vysokým mentálnym múrom, spoza ktorého na seba pokrikujú dve oddelené skupiny spoločnosti. "," skonštatoval. Prezident si myslí, že v súdržnosti sa lepšie zvládajú všetky ťažké výzvy a história Slovenska ukazuje, že sa to dá. "," uviedol s tým, že spájanie musí byť za niečo, a nie proti niečomu.Vzájomné porozumenie a zmierenie považuje hlava štátu za nevyhnutný predpoklad na to, aby do životov ľudí vrátili chýbajúce istoty a znovu dali ich svetu pevné základy.