Prezident: SR a Azerbajdžan sú strategickí partneri
Vyplýva to z vyjadrení prezidenta SR Petra Pellegriniho a prezidenta Azerbajdžanu Ilhama Alijeva na spoločnej tlačovej konferencii po pondelkovom rokovaní v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Slovensko a Azerbajdžanská republika sú spriatelené krajiny a strategickí partneri. Do budúcna chcú ešte viac prehĺbiť vzájomné vzťahy a spoluprácu. Vyplýva to z vyjadrení prezidenta SR Petra Pellegriniho a prezidenta Azerbajdžanu Ilhama Alijeva na spoločnej tlačovej konferencii po pondelkovom rokovaní v Bratislave. Rokovanie sa uskutočnilo pri príležitosti historicky prvej oficiálnej návštevy hlavy štátu Azerbajdžanu na Slovensku.
„Dnešné rokovanie sa nieslo vo veľmi otvorenej a priateľskej atmosfére, pretože Slovenská republika považuje Azerbajdžan za svoju spriatelenú krajinu, s ktorou udržiava dobré vzťahy. Slovensko považuje Azerbajdžan za krajinu, ktorá predstavuje strategického hráča v danom regióne,“ vyhlásil Pellegrini.
Poukázal na to, že Azerbajdžan je ekonomicky najsilnejšou krajinou južného Kaukazu, je na spojnici medzi Európou a Áziou a je krajinou s bohatými energetickými zásobami. „Som veľmi rád, že naša obchodná výmena, ekonomická spolupráca výrazne rastie a my sme dnes spolu s pánom prezidentom a oboma delegáciami potvrdili, že ten potenciál je veľmi veľký,“ skonštatovala slovenská hlava štátu. Obe delegácie zároveň podľa nej potvrdili záujem rozvíjať strategické partnerstvo medzi krajinami.
Vzájomná spolupráca by sa mala zintenzívniť vo viacerých oblastiach, napríklad v oblasti obrany, energetiky, moderných technológií, turistického ruchu či kultúry. Pellegrini ozrejmil, že Azerbajdžan môže hrať popri iných krajinách kľúčovú úlohu v diverzifikácii dodávok ropy a plynu. Verí, že expertné tímy oboch krajín budú ďalej rokovať o možnostiach využiť kapacity Azerbajdžanu v oblasti energií. Alijev deklaroval, že Azerbajdžan je v prípade potreby pripravený kedykoľvek Slovensku dodať akékoľvek objemy plynu.
V oblasti obrany slovenský prezident vyzdvihol obranný priemysel SR a rozmach výroby rôznej munície, pri ktorom chce krajina rovnako spolupracovať s Azerbajdžanom. „Chceme pracovať vo formáte naša technológia, azerbajdžanské financovanie, tzn. presúvať časť výroby priamo do Azerbajdžanu a pôsobiť ako partneri a spoločne sa uchádzať o odbyt týchto výrobkov na trh,“ vysvetlil Pellegrini. „Použitím slovenských technológií a finančnými zdrojmi z Azerbajdžanu, ktoré vieme skombinovať a tak prísť s novými výrobkami, ktoré budeme môcť ponúkať na medzinárodných trhoch,“ doplnil prezident Azerbajdžanu.
Pellegrini zároveň verí, že sa podarí dostať do Azerbajdžanu viac slovenských investícií či spojazdniť priamu leteckú linku medzi hlavným mestom Azerbajdžanu Baku a Bratislavou. Pogratuloval tiež Azerbajdžanu k uzavretiu mieru s Arménskom.
Alijev potvrdil, že SR a Azerbajdžan sú spriatelenými krajinami a strategickými partnermi. „Táto oficiálna návšteva poskytne konkrétny impulz pre rozvoj našich ďalších vzťahov,“ doplnil. Deklaroval, že vo všetkých spomenutých smeroch tímy oboch krajín už teraz aktívne pôsobia. „Zástupcovia oboch našich vlád dostali pokyny, aby sme ďalej pozdvihovali našu spoluprácu,“ dodal prezident. Ocenil zároveň zahraničnú politiku Slovenska, ktorú označil za nezávislú.
Na pondelkovom rokovaní v Prezidentskom paláci sa zúčastnili aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Hlavy štátu sa po stretnutí presunuli položiť vence k pamätníku Brána slobody a na prehliadku hradu Devín.
V utorok (9. 12.) sa má Alijev stretnúť aj s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD).
