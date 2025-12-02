Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident: SR a ČR sú sebavedomé krajiny, ktoré majú silu v regióne

Na snímke slovenský prezident Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdôraznil pritom dôležitosť spolupráce v rámci zoskupenia Vyšehradskej štvorky v stredoeurópskom priestore, ktorá v uplynulom období skôr stagnovala.

Bratislava 2. decembra (TASR) - Rozširovanie spolupráce na prezidentskej, parlamentnej i vládnej úrovni a obnovenie nadštandardných vzťahov medzi krajinami dominovalo na stretnutí prezidenta SR Petra Pellegriniho s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomiom Okamurom. Stretnutie sa konalo v utorok v Prezidentskom paláci v Bratislave. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Slovensko a Česko sú sebavedomé krajiny, ktoré majú svoju silu v regióne s veľkým potenciálom,“ uviedol Pellegrini. Zdôraznil pritom dôležitosť spolupráce v rámci zoskupenia Vyšehradskej štvorky v stredoeurópskom priestore, ktorá v uplynulom období skôr stagnovala.

Je podľa hlavy štátu potrebné stavať najmä na témach, ktoré krajiny spájajú a kde majú spoločné priority. Takou je napríklad v prípade Slovenska a Česka odmietanie zákazu spaľovacích motorov, podobný postoj k migrácii, spoločná podpora pôdohospodárstva a poľnohospodárov či totožný postoj k prioritám európskeho rozpočtu.

Pellegrini na stretnutí poďakoval, že na Slovensko prišli potenciálni zástupcovia budúcej vlády ČR.

Okamura sa v rámci svojej návštevy Slovenska stretol so šéfom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD), ktorý jeho návštevu označil za reštart česko-slovenských vzťahov. Verí, že parlamenty oboch krajín budú hybnou silou na obnovenie rokovaní medzi Slovenskom a Českom na oficiálnej aj neoficiálnej úrovni. Okamura sa poobede stretol aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD).

Návšteva SR bola prvou zahraničnou cestou Okamuru vo funkcii predsedu Poslaneckej snemovne.
