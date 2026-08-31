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Prezident SR chce na VZ OSN hovoriť o regulácii AI v zbrojárstve
Tému otvorila počas panelovej diskusie s Pellegrinim slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová.
Autor TASR
Bled 31. augusta (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini chce na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku hovoriť okrem iného o regulácii umelej inteligencie (AI) v oblasti zbrojárskeho priemyslu. Povedal to v pondelok novinárom na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku. Pellegrini podľa svojich slov podporuje prístup, že AI treba regulovať, ale nie príliš, informuje osobitný spravodajca TASR.
Tému otvorila počas panelovej diskusie s Pellegrinim slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová. Prezident SR povedal, že v Európskej únii sa umelá inteligencia zatiaľ reguluje pri ochrane dát a používania jednotlivých modelov, nie však v zbrojárstve.
„Naozaj sa na svetovej úrovni nezaoberáme reguláciou alebo obmedzením výroby zbraní, ktoré budú schopné bez zásahu zlikvidovať človeka na základe fotografie a len jednoduchého pokynu operátora,“ upozornil Pellerini.
Varoval zároveň, že prílišná regulácia bude podľa neho brániť v zavádzaní tých najmodernejších technológií tam, kde sú bezpečné, v európskom priestore. V tomto kontexte musí Európa podľa neho dbať aj na svoju globálnu konkurencieschopnosť voči Spojeným štátom, Číne či Indii, ktoré pristupujú k regulácii moderných technológií menej striktne.
So slovinskou prezidentkou sa Pellegrini zhodol aj na potrebe rešpektovať medzinárodné právo. Pripomenul, že dlhodobo tvrdí, že dochádza k erózii multilaterálneho sveta a rešpektovaniu medzinárodných organizácií vrátane OSN.
„Dnes veľkí hráči nerešpektujú už ani Chartu OSN. Pochopili, že keď im to je tolerované a nestretnú sa s masívnym odporom ostatku sveta, sú schopné - nielen Ruská federácia, ale aj iné - presadzovať svoje ekonomické a iné záujmy aj silou. A to je veľmi nebezpečný trend, ktorý sa nezmierňuje, naopak sa zintenzívňuje,“ vyhlásil.
Prezidenti Slovenska a Slovinska sa na fóre stretli aj bilaterálne. Pellegrini tiež rokoval s predsedom slovinského parlamentu Zoranom Stevanovičom a premiérom Janezom Janšom. Neskôr ho čaká pracovná večera opäť so slovinskou prezidentkou.
(osobitný spravodajca TASR Samuel Randík)
Tému otvorila počas panelovej diskusie s Pellegrinim slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová. Prezident SR povedal, že v Európskej únii sa umelá inteligencia zatiaľ reguluje pri ochrane dát a používania jednotlivých modelov, nie však v zbrojárstve.
„Naozaj sa na svetovej úrovni nezaoberáme reguláciou alebo obmedzením výroby zbraní, ktoré budú schopné bez zásahu zlikvidovať človeka na základe fotografie a len jednoduchého pokynu operátora,“ upozornil Pellerini.
Varoval zároveň, že prílišná regulácia bude podľa neho brániť v zavádzaní tých najmodernejších technológií tam, kde sú bezpečné, v európskom priestore. V tomto kontexte musí Európa podľa neho dbať aj na svoju globálnu konkurencieschopnosť voči Spojeným štátom, Číne či Indii, ktoré pristupujú k regulácii moderných technológií menej striktne.
So slovinskou prezidentkou sa Pellegrini zhodol aj na potrebe rešpektovať medzinárodné právo. Pripomenul, že dlhodobo tvrdí, že dochádza k erózii multilaterálneho sveta a rešpektovaniu medzinárodných organizácií vrátane OSN.
„Dnes veľkí hráči nerešpektujú už ani Chartu OSN. Pochopili, že keď im to je tolerované a nestretnú sa s masívnym odporom ostatku sveta, sú schopné - nielen Ruská federácia, ale aj iné - presadzovať svoje ekonomické a iné záujmy aj silou. A to je veľmi nebezpečný trend, ktorý sa nezmierňuje, naopak sa zintenzívňuje,“ vyhlásil.
Prezidenti Slovenska a Slovinska sa na fóre stretli aj bilaterálne. Pellegrini tiež rokoval s predsedom slovinského parlamentu Zoranom Stevanovičom a premiérom Janezom Janšom. Neskôr ho čaká pracovná večera opäť so slovinskou prezidentkou.
(osobitný spravodajca TASR Samuel Randík)