Prezident: SR je lídrom NATO v odstraňovaní výbušných systémov
Aj v príprave špecialistov pre boj s nástražnými výbušnými systémami.
Autor TASR
Trenčín 30. marca (TASR) - Slovensko je lídrom Severoatlantickej aliancie (NATO) v oblasti odstraňovania výbušných systémov, ale i v príprave špecialistov pre boj s nástražnými výbušnými systémami z ostatných členských štátov NATO. Počas pondelkovej návštevy Centra výnimočnosti NATO pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov (EOD CoE) v Trenčíne to povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
„Je to jedinečné centrum excelentnosti, ktoré je v Severoatlantickej aliancii len jedno. Je to centrum, kde v spolupráci s ďalšími šiestimi partnerskými krajinami vychovávame a pripravujeme špecialistov pre boj s nástražnými výbušnými systémami, likvidáciu nevybuchnutej munície, ale aj tréning a prípravu nových expertov,“ zdôraznil prezident.
Slovensko má podľa neho v tejto oblasti dobré meno a na Slovensku sa stretáva expertíza zo všetkých severoatlantických spojencov. Centrum získalo neobmedzenú najvyššiu možnú certifikáciu NATO.
„Je to oblasť, ktorá je pre nás dôležitá nielen v čase nejakého vojnového ohrozenia, ale aj v čase mieru. Centrum sa zameriava aj na likvidáciu nevybuchnutej munície, odmínovanie území a podobne. Samotný tréning a vývoj sa posúva smerom k umelej inteligencii a virtuálnej realite. Predstavili mi nové projekty, ktoré sa zrealizujú práve na Slovensku, experti sa budú pripravovať aj vo virtuálnom prostredí umožňujúcom simulovať akékoľvek výbušné systémy,“ doplnil Pellegrini.
Prezident v pondelok v rámci pracovného výjazdu v Trenčíne navštívil pri príležitosti 22. výročia vstupu Slovenska do NATO aj 6. spojovací pluk a Letecké opravovne Trenčín.
