Prezident SR neplánuje mať za poradcov aktívnych politikov

Bratislava 3. júla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini neplánuje mať za poradcov aktívnych politikov. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR v reakcii na to, či bude radiť hlave štátu aj predseda mimoparlamentnej strany Maďarská aliancia Krisztián Forró.



Debaty o poradcovi medzi prezidentom a Forróm potvrdila jeho strana. "Prezident Pellegrini a predseda Forró budú spolu rokovať o osobe poradcu," uviedla pre TASR hovorkyňa Maďarskej aliancie Évi Pálinkás. Prezidentská kancelária vyjadrenie nekomentovala. Forró neúspešne kandidoval v prvom kole prezidentských volieb.



Ďalších členov tímu poradcov Pellegrini zatiaľ nekonkretizoval. Oficiálne zverejnenými poradcami sú Ján Kubiš a Miroslav Slašťan. Kubiš je poradcom pre zahraničné otázky a medzinárodnú politiku, neúspešne kandidoval v tohtoročných prezidentských voľbách. Slašťan Pellegrinimu radí v právnych otázkach, je profesorom európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spomína sa tiež meno spisovateľa Jozefa Banáša, ktorý by mohol radiť prezidentovi v otázkach kultúry a médií.