Prezident SR Pellegrini vyzdvihol jedinečnú atmosféru hier
V Cortine d’Ampezzo prišiel prezident povzbudiť slovenských reprezentantov v paracurlingu.
Autor TASR
Cortina d’Ampezzo 7. marca (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vyzdvihol jedinečnú atmosféru paralympijských hier, kde podľa jeho slov panuje silný duch solidarity. Vyjadril radosť z toho, ako sa športovci navzájom podporujú a povzbudzujú. A ako poznamenal priamo v dejisku hier, na paralympiáde je ešte intenzívnejšie cítiť odkaz olympionizmu.
Hlava štátu sa v talianskej Verone v piatok zúčastnila na slávnostnom otvorení XIV. zimných paralympijských hier. „Počas otváracieho ceremoniálu som si znovu uvedomil, aké je dôležité podporiť práve paralympionikov, vzdať im úctu a poďakovať sa im. Napriek tomu, že sa častokrát musia prebíjať svojimi ťažkými životnými osudmi, dokážu nájsť obrovskú silu, prekonávať vlastné hranice v športovom zápolení a zároveň prinášať Slovensku cenné medaily.“
V Cortine d’Ampezzo prišiel prezident povzbudiť slovenských reprezentantov v paracurlingu. Zároveň zablahoželal k prvej medaile, ktorú pre Slovensko získala hneď v úvodný deň hier reprezentantka Alexandra Rexová v zjazde. „Veľmi ma teší, že sa medaily nedelia na olympijské a paralympijské. Sú to jednoducho slovenské medaily, bez ohľadu na to, kto ich prinesie domov,“ zdôraznil.
V nedeľu ešte navštívi preteky v parasnowboarde, v ktorých má Slovensko takisto svoje zastúpenie. Následne sa presunie do Verony, kde sa v paralympijskom dome uskutoční slovenský večer. Prezident SR vyjadril hrdosť na to, že Slovensko ako jediná krajina organizuje počas paralympijských hier takéto podujatie, ktoré zároveň prezentuje slovenskú kultúru a športové úspechy. V priestoroch Casa Verona usporiada Slovensko svoj národný deň spolu s dvoma výstavnými expozíciami – výstavou 30 rokov Slovenského paralympijského výboru a výstavou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Snow/Ice/Trophies, venovanej zimným športom.
