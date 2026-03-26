< sekcia Slovensko
Prezident: SR podporuje Moldavsko pri rokovaniach o vstupe do EÚ
Sanduová potvrdila zväčšujúci sa obchod Moldavska s EÚ.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. marca (TASR) - Slovensko urobí všetko pre to, aby Moldavsko oficiálne postúpilo v rokovaniach o vstupe do Európskej únie (EÚ). Počas oficiálnej návštevy moldavskej prezidentky Maie Sanduovej v Bratislave to počas spoločného vyhlásenia uviedol prezident SR Peter Pellegrini. Slovensko podľa neho podporuje Moldavsko, aby sa do niekoľkých rokov stalo členom EÚ, pričom Slovensko ponúka aj svoju expertízu. Pellegrini si myslí, že Moldavsko bolo svedkom mnohých reforiem, čím dokázalo, že spĺňa podmienky, aby bol jeho proces vstupu do EÚ čo najrýchlejší.
„Slovensko je na strane Moldavska, Slovensko je na strane rozširovania Európskej únie a Slovensko urobí všetko pre to, aby Moldavsko oficiálne postúpilo v týchto rokovaniach a čo najskôr sa dostalo na cestu, ktorá ho privedie v konečnom dôsledku do niekoľkých rokov medzi členské krajiny Európskej únie,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že slovenskí experti už pomáhajú Moldavsku v prístupovom procese. EÚ sa podľa neho musí vyvarovať chýb, keď by tento proces umelo zdržiavala a dávala falošné prísľuby budúcim členským krajinám vrátane Moldavska. „Ak budeme tento proces predlžovať, môžeme tak stratiť podporu domáceho obyvateľstva v tento projekt,“ zdôraznil slovenský prezident.
Sanduová potvrdila zväčšujúci sa obchod Moldavska s EÚ. Rozširovanie Únie považuje za strategickú záležitosť. „Každá krajina, ktorá sa pripojí k Európskej únii, túto európsku rodinu urobí silnejšou,“ zdôraznila moldavská prezidentka a poďakovala sa Pellegrinimu za podporu v európskej integrácii.
Partneri hovorili počas historicky prvej návštevy moldavskej hlavy štátu na Slovensku aj o situácii v energetike, keďže Moldavsko čelí po ruských útokoch na Ukrajinu poškodeniu kľúčovej infraštruktúry a prerušeným dodávkam elektriny do krajiny. Pellegrini informoval o slovenskej pomoci po tom, čo ruský útok na vodnú elektráreň na Ukrajine spôsobil znečistenie veľkej rieky pretekajúcej aj Moldavskom. „Slovensko dnes patrí medzi šesť krajín Európskej únie, ktoré okamžite po tomto incidente ponúkli technickú a materiálnu pomoc Moldavsku, aby sme im umožnili čo najskôr zabezpečiť dodávky pitnej vody pre svojich obyvateľov,“ pripomenul prezident. Okrem technickej pomoci má Slovensko poskytnúť aj chemické látky, ktoré dokážu čistiť znečistené zdroje pitnej vody.
Sanduová pripomenula, že Moldavsko je v súvislosti s dodávkami elektriny vo veľkom riziku a je vďačné za pomoc i solidaritu zo Slovenska. „Ukrajinská odolnosť je veľmi dôležitá aj pre nás. A vždy, keď bude Ukrajina zvládať brániť sa v tejto agresii, znamená to, že aj Moldavsko bude vládať udržať si svoju samostatnosť,“ vyhlásila moldavská prezidentka. Ocenila aj rozvojovú pomoc zo Slovenska, ktorá podporuje napríklad poľnohospodárstvo. Obaja prezidenti takisto vyzdvihli novú leteckú linku, ktorá spája slovenskú a moldavskú metropolu.
Moldavsko podľa Pellegriniho naďalej ostáva jednou z priorít programových krajín slovenskej rozvojovej spolupráce. „Podporili sme desiatky projektov za takmer 12 miliónov eur v ochrane životného prostredia, energetickej efektívnosti, v oblasti podpory podnikania, obnovy škôl, regionálneho zdravotníctva či vodného manažmentu,“ informoval. Dodal tiež, že slovenské technológie pomáhajú policajným vozidlám v Moldavsku zvyšovať bezpečnosť na cestách.
Súčasťou prijatia Sanduovej v Prezidentskom paláci bolo aj podpísanie zmluvy medzi SR a Moldavskou republikou o sociálnom zabezpečení. „Vďaka nej bude občanom Moldavskej republiky ich obdobie odpracované u nás započítané do dôchodkového poistenia,“ informoval Pellegrini. Zmluvu podpísal štátny tajomník slovenského rezortu práce Marián Valentovič a moldavská ministerka práce a sociálnej ochrany Natalia Plugaruová. Vo štvrtok je na programe aj slovensko-moldavské podnikateľské fórum, ktoré má pomôcť naštartovať ďalšie spoločné projekty a posilniť vzájomný obchod.
