VIDEO: Prezident považuje situáciu na skládke Vlčie hory za kritickú

Na snímke lokalita skládky Vlčie hory pri Hlohovci, ktorá patrí medzi najväčšie environmentálne záťaže na Slovensku, vo štvrtok 24. apríla 2025. Foto: TASR - Ondrej Hercegh

Hlohovec 24. apríla (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini považuje environmentálnu záťaž na skládke Vlčie hory pri Hlohovci za kritickú. Postupne môžu byť podľa jeho slov ohrozené spodné vody, čo predstavuje výrazné riziko pre obyvateľov žijúcich v jej blízkosti. Volá po vyhlásení mimoriadnej situácie na tomto mieste, aby mohol financovanie postupného odstraňovania nebezpečných látok prevziať na seba štát. Pellegrini to povedal na krátkom brífingu počas návštevy lokality skládky v rámci štvrtkového regionálneho výjazdu do Hlohovca a Galanty.zdôraznil prezident. Namerané hodnoty nebezpečných látok stále stúpajú.podotkol s tým, že v tzv. retenčných nádržiach, kde sa zbieha voda zo skládky, extrémne narastá koncentrácia karcinogénnych látok.Doplnil, že sudy s nebezpečnými látkami postupne degradujú a tekutiny vytekajú do podložia. Vníma, že okresný úrad aj lokálni predstavitelia ochrany životného prostredia sa snažia v rámci svojich možností robiť čo môžu.dodal.V prvom rade je preto podľa neho potrebné vyhlásiť mimoriadnu situáciu v lokalite skládky Vlčie hory.podčiarkol prezident. Poukázal na chyby počas prevádzkovania skládky v minulosti, vyvodenie zodpovednosti a vymáhanie škôd je však potrebné nechať na súdy. Primátor Hlohovca Ivan Baranovič verí, že autorita prezidenta pomôže pri krokoch smerujúcich k likvidácii skládky.Skládka patrí medzi najväčšie environmentálne záťaže na Slovensku. Pre opakované porušenia bola pred takmer desiatimi rokmi uzatvorená, no ukladanie bežného i nebezpečného odpadu na nej bolo zistené aj potom.