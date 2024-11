Prezident SR pozve školských odborárov a T. Druckera na stretnutie

Bratislava/Paríž 8. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini na budúci týždeň pozve predstaviteľov školských odborov a ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) na stretnutie. Uviedol to po piatkovom rokovaní Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži. Na list od odborárov bude v súvislosti so žiadosťou o stretnutie podľa svojich slov reflektovať pozitívne. Tí chcú riešiť súčasnú situáciu v školstve a navýšenie finančných prostriedkov pre tento sektor.



"Budúci týždeň, niekedy koncom týždňa, po mojom návrate zo služobnej cesty z Azerbajdžanu pozvem predstaviteľov školských odborov do Prezidentského paláca," uviedol prezident. Na rokovanie podľa svojich slov pozve aj šéfa rezortu školstva, aby priamo za účasti zodpovedného ministra rokovali, ako upokojiť a zastabilizovať situáciu slovenského školstva.



Školskí odborári minulý týždeň poslali vedúcim predstaviteľom SR list. Chcú rokovať o zvýšení platov. Argumentujú potrebou zvýšenia motivácie učiteľov prostredníctvom lepšieho finančného ohodnotenia. Poukazujú na to, že nízke platy sú dôvodom slabého záujmu o učiteľské povolanie. Rovnako kriticky vnímajú aj ohodnotenie nepedagogických zamestnancov, bez ktorých sa školy nezaobídu. V prípade, že nedôjde k uspokojivému riešeniu, nevylučujú protesty. Za krajné riešenie považujú štrajk.