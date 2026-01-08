< sekcia Slovensko
Prezident SR prijal A. Babiša, ocenil obnovenie medzivládneho dialógu
Pellegrini a Babiš sa zhodli na dôležitosti spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky či Slavkovského formátu a diskutovali o možnostiach jej napredovania.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. januára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok prijal v Prezidentskom paláci predsedu českej vlády Andreja Babiša počas jeho návštevy SR. Stretnutie podľa prezidentskej kancelárie potvrdilo spoločný záujem zachovať a ďalej rozvíjať mimoriadne blízke slovensko-české vzťahy. Pellegrini vyzdvihol obnovenie pravidelného politického dialógu medzi oboma krajinami.
„Veľmi ma teší, že bol stanovený pevný termín medzivládnych konzultácií. Vnímam to ako dôležitý krok k reštartu našich vzťahov a k ešte intenzívnejšej spolupráci medzi Slovenskou a Českou republikou,“ uviedol Pellegrini v stanovisku, ktoré TASR zaslali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Pellegrini a Babiš sa zhodli na dôležitosti spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky či Slavkovského formátu a diskutovali o možnostiach jej napredovania. Rokovali tiež o aktuálnych bilaterálnych otázkach vrátane cezhraničnej spolupráce, rozvoja infraštruktúry a koordinácie v oblasti zdravotníckych záchranných služieb.
Osobitnú pozornosť venovali téme obrany, vývoja vojny na Ukrajine, celkovej bezpečnostnej situácie v Európe či postojov k ďalšiemu rozširovaniu Európskej únie, najmä smerom k západnému Balkánu. Slovenský prezident sa s Babišom rozprával aj o otázkach energetickej bezpečnosti, spolupráce v oblasti jadrovej energetiky a zabezpečenia stabilných dodávok energií v stredoeurópskom regióne.
Babiš si tradične vybral Slovensko na svoju prvú zahraničnú návštevu vo funkcii českého premiéra. Rokoval i s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) a na Bratislavskom hrade sa stretol so šéfom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD).
„Veľmi ma teší, že bol stanovený pevný termín medzivládnych konzultácií. Vnímam to ako dôležitý krok k reštartu našich vzťahov a k ešte intenzívnejšej spolupráci medzi Slovenskou a Českou republikou,“ uviedol Pellegrini v stanovisku, ktoré TASR zaslali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Pellegrini a Babiš sa zhodli na dôležitosti spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky či Slavkovského formátu a diskutovali o možnostiach jej napredovania. Rokovali tiež o aktuálnych bilaterálnych otázkach vrátane cezhraničnej spolupráce, rozvoja infraštruktúry a koordinácie v oblasti zdravotníckych záchranných služieb.
Osobitnú pozornosť venovali téme obrany, vývoja vojny na Ukrajine, celkovej bezpečnostnej situácie v Európe či postojov k ďalšiemu rozširovaniu Európskej únie, najmä smerom k západnému Balkánu. Slovenský prezident sa s Babišom rozprával aj o otázkach energetickej bezpečnosti, spolupráce v oblasti jadrovej energetiky a zabezpečenia stabilných dodávok energií v stredoeurópskom regióne.
Babiš si tradične vybral Slovensko na svoju prvú zahraničnú návštevu vo funkcii českého premiéra. Rokoval i s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) a na Bratislavskom hrade sa stretol so šéfom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD).