Prezident SR prijal poverovacie listiny od nerezidentných veľvyslancov
Očakáva, že ich pričinením sa bude efektívne rozvíjať spolupráca medzi krajinami a hľadať možnosti ďalšieho ekonomického či kultúrneho rozvoja.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Piati nerezidentní mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci odovzdali v utorok v Prezidentskom paláci do rúk prezidenta SR Petra Pellegriniho poverovacie listiny. Ten im poprial úspešnú misiu na nových postoch. Očakáva, že ich pričinením sa bude efektívne rozvíjať spolupráca medzi krajinami a hľadať možnosti ďalšieho ekonomického či kultúrneho rozvoja. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Hlave štátu odovzdali poverovacie listiny Jaume Serra Serra z Andorrského kniežatstva, Annika Ben Davidová zo Švédskeho kráľovstva, Ingrida Levrenceová z Lotyšskej republiky, Arti Hilpus z Estónskej republiky a Vladimir Adolfo Franco Sousa z Panamskej republiky.
